Muro ha estat una terra de vi, tot i que no ho sembli. N’hi ha testimoni a la toponímia; per exemple, la finca es Moians és coneguda popularment com es Vinyet perquè s’hi feia raïm. Una altra evidència la trobam al número 6 de la revista Algebelí, publicat l’11 de novembre de 1962, en el qual Francesc Mulet i Palau esmenta que al poble s’hi varen documentar 28 cellers. De fet, alguns d’aquests es remuntaven al segle XVII, com Ca sa Torra, obert el 1671.

Paulatinament, els cellers varen tancar i la vinya es va abandonar fins al punt que Muro va esdevenir una mena de desert vinícola. La data que ho capgira tot és el 1999, quan neix Vins Butxet, que el 2005 va treure el seu primer vi, el Cabernet Sauvignon, del qual l’anyada 2019 protagonitza la secció d’avui. És un vi que ha reposat 12 mesos en botes de roure, de color robi, de capa mitjana, que expressa records de fruita vermella i notes d’espècies, com ara el llorer, i que és fresc en boca, amb la fusta ben integrada. Si giram la ullada vint anys enrere, veuríem que aleshores les varietats locals tenien poca importància. Llorenç Perelló Serra explica que al celler Butxet «apostàrem per aquelles que en deien millorades, que ara anomenam foranes, perquè tenen més estructura i més color que les autòctones». Per això, amb l’entrada al nou mil·lenni va sembrar ceps de cabernet sauvignon. Avui dia continua essent la predominant del seu vi emblema, el Cabernet Sauvignon, però la complementen amb les varietats autòctones que han sembrat durant la darrera dècada, com ara callet i mantonegro. El retorn de la viticultura a Muro també ha implicat que hi hagi enoturisme, una activitat quasi desconeguda a Mallorca fa dues dècades i que, a poc a poc, ha crescut a l’illa per la seva riquesa gastronòmica. Perelló afirma que des de la pandèmia de la covid-19, encara ha augmentat més, tant de turistes com de residents: «tenim un clima increïble, tot és a prop (en una hora ets a qualsevol punt de l’illa), estam ben connectats amb ciutats europees i tenim una bona oferta d’allotjament... crec que l’èxit de l’enoturisme a Mallorca i a Muro està garantit», comenta amb passió, una emoció que va fer possible que el seu projecte sigui una realitat amb bons fonaments.