S’Obrador | Crema de moniato amb romaní Ecològic: Per rellepar la cullera.

És molt complicat transmetre en un escrit com de molt t’ha agradat un producte. És el cas de la crema de moniato amb romaní que S’Obrador s’encarrega d’elaborar. La vaig descobrir a Terranostra, el primer supermercat cooperatiu de Mallorca, que es troba al carrer d’Alfons el Magnànim de Palma.

Té una textura molt cremosa, el puntet dolç característic d’aquest tubercle i el toc aromàtic d’aquest arbust típic de la Mediterrània, ideals per assaborir en aquest temps de tardor. Marta Terrassa, responsable de S’Obrador, explica que aprendre a fer-la no ha estat gens fàcil: «elaborar un producte nou no és senzill, ja que requereix un temps d’assaig, de prova-error, per trobar la fórmula més adient de la recepta i per tal que el producte no tengui gust només de recuit. Per això, cal fer-hi el tractament tèrmic idoni amb el sistema d’autoclau perquè no quedi oxidat i surti al mercat en unes condicions organolèptiques òptimes i, alhora, sigui sanitàriament segur».

S’Obrador es troba dins les instal·lacions de la cooperativa Fruits Secs de Binissalem i és gestionat per l’Associació de Producció Agrària Ecològica de Mallorca (APAEMA). Va començar a funcionar com un programa pilot de la Conselleria d’Agricultura el 2018 amb l’objectiu de donar un valor afegit als productes que cultiven els pagesos. Un any després, es va posar en marxa oficialment amb una ajuda de la Fundació Carasso i una altra de la Mallorca Preservation Foundation.

Avui dia, camina amb passa ferma. Terrassa comenta que varen començar amb productes variats, primerament amb confitura, tant de fruita com de verdures confitades. A poc a poc, al seu catàleg s’hi han afegit més propostes, per exemple, diferents tipus de salses, com ara la brava, la tex-mex, a més de la típica salsa de tomàtiga amb moraduix o el sofrit amb ceba i tomàtiga de ramellet. A més a més, hi fan deshidratats vegetals i aquest mes de novembre han començat a fer torró fluix d’ametla mallorquina.

La idea de fer cremes va sorgir d’una pagesa, que el va deixar de banda perquè era molt complicat. Més endavant, APAEMA el va revifar perquè volien oferir un aliment diferent durant la tardor, quan al camp hi ha manco varietat d’aliments. Terrassa comenta que aquesta crema de moniato es fa amb una base ceba sofregida amb oli d’oliva verge. Després s’hi afegeixen els moniatos (ingredient majoritari que es pela a mà), aigua, romaní, sal i pebre bo. «No volem utilitzar additius (que molts de pics s’empren per baixar el PH i fer una pasteurització). En el nostre cas, feim una esterilització, la qual permet que tengui una conservació molt llarga, de dos anys», remarca. També en fan de carabassó amb algues i de carabassa amb gingebre, i aviat en faran de noves perquè estan engrescats amb la bona acollida que tenen al mercat.