La Mallorquina | Gin Eva: Ginebra feta amb olives de la Serra de Tramuntana

Fa poc més d’una setmana que s’ha estrenat el documental Mirall de Terra, una obra sobre les collidores d’oliva de Mallorca, dirigit per Cristina Monge. En aquest homenatge, l’historiador, professor i fill de collidora d’oliva Manel Suárez, també hi recorda la vaga que les collidores de Calvià varen convocar l’any 1932 per reclamar la igualtat salarial entre sexes, protesta que va durar una setmana.

Les olives formen part de la nostra història, del present i del futur. A Llucmajor s’elabora una ginebra feta amb aquest fruit, concretament amb pasta d’oliva premsada, una proposta original creada per Stefan Winterling i Eva Maier, que han batiat amb el nom de La Mallorquina. Cal comentar que Winterling va ser el primer a elaborar ginebra a Mallorca, per al celler de Can Vidalet de Pollença el 2010. Dos anys després, juntament amb l’enòloga (i també esposa) Eva Maier, varen formar la seva pròpia marca: Gin Eva.

Gin Eva va començar a elaborar La Mallorquina l’any 2016 amb les olives de la possessió de Son Moragues de Valldemossa i la tragueren al mercat l’any 2017. Poc temps després, el 2019, va guanyar el premi de millor ginebra del món amb botànic destacat als World Gin Awards, una cita que se celebra anualment a Londres. Stefan Winterling comenta que per fer-la usa de base un vodka de blat. També hi fa servir tres botànics: ginebró, coriandre i, en major mesura, oliva de la Serra de Tramuntana, de tres varietats (Mallorquina, Piqual i Arbequina), que avui dia prové de la tafona de la Cooperativa de Sóller. Stefan macera els tres ingredients per separat en l’alcohol i després ho destil·la. Finalment, en fa un cupatge amb un resultat sorprenent i, alhora, ideal per fer un Dry Martini.

El disseny de l’etiqueta és obra de l’estudi Slow Artworks de Barcelona, format per Dani Vergés i Joan Gallifa.

D’altra banda, Gin Eva està d’enhorabona perquè podran celebrar una dècada de vida el mes que estrenant una fàbrica nova. Continuen a Llucmajor, al polígon de Son Noguera, però en un carrer diferent i en un espai idoni per elaborar i distribuir el seu producte, al carrer de Marroig, número 6, on també hi trobareu productes fets a Mallorca com els porrons dels mestres vidriers de can Gordiola o els clauers de llana de Llanatura.