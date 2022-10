Després d’un temps sense sentir a parlar del celler Es Fangar, fa poc em va arribar la notícia que havien tret un nou vi, que enceta una nova línia que han batiat com a ‘Genesis’. D’una banda, l’objectiu és apostar pel mercat de monovarietals i gaudir cada tipus de raïm per separat i, per altra banda, que el nou equip pugui mostrar la seva manera de fer vi, sense que això impliqui substituir tota la feina que ja s’ha fet.

Aquesta nova línia l’encapçala Cristina Madrid, qui ha agafat el relleu de Daniel Morales com a enòloga d’Es Fangar. Va arribar a Mallorca el juliol de 2021 i és llicenciada en Ciències Químiques i màster en enologia, viticultura i comercialització de vi per la Universitat de Castella-la Manxa. Ha fet feina a cellers de Ciudad Real i a Aranda de Duero, fins que Es Fangar li va donar l’oportunitat de crear els seus vins.

Avui presentam el seu primer fill, Fangar Genesis Cabernet Sauvignon, un monovarietal d’aquest raïm de l’anyada 2021. Per fer-lo, se’n selecciona el raïm per aconseguir la qualitat que els interessa i el posen dins dipòsit inoxidable i, mitjançant temperatura controlada, se’n fa la fermentació alcohòlica. Aquesta fermentació es fa de manera espontània. «Mitjançant enfonsament del capell n’aconseguim extreure la màxima coloració i un cop acabada la fermentació, s’embotella. És un vi jove, sense pas per bota. Del tanc a la botella. Hi cercam un perfil fresc i afruitat», explica Madrid.

El resultat és molt bo: és un vi de capa mitjana, de vermell robí, amb aromes primàries, i en boca és pura fruita vermella, amb un lleuger toc especiat. Si no hi ha novetats, els nous vins d’aquesta línia sortiran al mercat la primavera de 2023 i hi predominaran les varietats autòctones de Mallorca.

Es Fangar és la finca ecològica més gran de Mallorca, i abasta els municipis de Manacor i Felanitx. Tot i que s’ha comentat que les vinyes varen quedar abandonades durant la pandèmia, Cristina Madrid ho desmenteix: «mai ho hem fet, són la matèria primera dels nostres vins». El matrimoni Eisenmann, que es dedica al disseny i construcció d’instal·lacions automatitzades, va comprar es Fangar l’any 2001 i des de llavors hi ha hagut de polèmica, ja que tancaren camins públics ―que després tornaren a obrir― i hi feren obres il·legals. Ciro Krauthausen, director del diari Mallorca Zeitung, va relatar en un article de l’agost de 2019 que els Eisenmann afirmaven que l’objectiu de la seva inversió «és retornar a la natura allò que el nostre negoci pot haver comportat negativament per al medi ambient». Per això apostaren per l’agricultura ecològica. El mes de març de 2019 varen inaugurar el celler, un fet que va despertar molt d’interès, ja que es va dotar les instal·lacions d’enginyeria punta. Ara bé, cinc mesos després el rotatiu alemany assegurava que havien fet fallida, fet que els Eisenmann varen desmentir. Avui dia, amb aquest nou vi i els que vendran, sembla que a Es Fangar Vins la maror ja ha passat i que la situació del celler s’acosta més a ser una bassa d’oli.