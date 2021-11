Una receta típica de Mallorca: 'arròs brut'. En este vídeo la 'padrina' youtuber 'padrina' youtuber nos enseña a elaborar este arroz caldoso y especiado, cocinado originalmente con productos de la huerta, carne y caza.

Maria Gibert explica, paso a paso, cómo elaborar el arroz mallorquín por excelencia, que suele ser el primer plato del menú de ciertas celebraciones. ¿Te atreves a prepararlo?

Otras recetas para hacer arròs brut

´Arròs brut´ de liebre

Es posible, según el Diccionari CVB, que este tipo de arroz sea el genuino arros brut. Para poder aprovechar la sangre de la liebre era habitual que se la capturara viva, ya sea con lazos o redes. Quien nos aportó la receta fue Maria Portell Mas (Vilafranca, 1921 - Petra, 2010), una auténtica enciclopedia culinaria.

Arròs brut d'aucellons

Cuando el hombre tenía una relación equilibrada e inteligente con su entorno, no eran precisas las prohibiciones actuales, imprescindibles ante la incultura, la falta de conciencia y la sobreexplotación más salvaje e insensata. Entonces era posible comer cangrejos peluts, ortigas de mar, erizos (de tierra y mar), pajaritos y otros tipos de caza, prohibidos actualmente. Hoy, muchas especies tienen que estar protegidas porque no queda otra alternativa. Pero la situación actual no debe desvanecer de nuestra memoria la cocina de otros tiempos, más armoniosos entre el hombre y la naturaleza. Como la receta que nos enseñó Maria Solivellas Garau de Mossa (Selva, 1923-Escorca, 2013).