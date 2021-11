Ferran Adrià ha culminado la transformación de chef a conferenciante, o coach, o lo que sea. El tiempo que ha pasado en Estados Unidos le ha servido para convertirse en un señor que sale al escenario, charla de lo que quiere, bromea en los momentos justos e interpela al público con simpatía. El lunes fue el protagonista de Tribuna de Girona, que a causa de la pandemia llevaba más de un año y medio sin celebrarse, con la charla 'De El Bulli restaurante a elBulli1846'. Conferenciante de la escuela americana, dejó primero que por la pantalla se viera un vídeo en el que cocineros de todo el mundo se rendían a su arte, y un segundo antes de que finalizara, trepó al escenario. Vestido de negro como Alberto Cortez y despeinado cómo Albert Einstein, quizás porque domina el escenario como el primero y explica cosas tan incomprensibles como el segundo.

"El Bulli era, más que un restaurante, una forma de vida, está por encima de mí y de todos los que trabajamos en él"

-Realmente, este hombre es un torero- me comentaba un compañero a la salida del acto, visiblemente satisfecho de lo que acababa de ver y oír.

Le faltó solo salir a hombros de un subalterno por la puerta grande, pero la del auditorio CaixaBank de Girona -donde se celebraba el acto- no es lo bastante alta y podía dar con la cabeza en el dintel. Uno iba a la charla realmente interesado, puesto que tras oír un montón de veces en un montón de entrevistas a Ferran Adrià explicar qué será elBulli1846, todavía no había sacado de ello nada en claro. Sí, ya sé, un centro de innovación en el cual algunos podrán comer, pero como parte de un proyecto de investigación en creatividad, y dónde a la vez habrá cocineros trabajando junto con expertos en otras disciplinas y blablabla. Desconfiado por naturaleza como soy, cuando escucho que en algún lugar podrán entrar "algunos", tengo la sensación de que serán los de siempre, y de que por supuesto yo no estoy entre ellos.

El lunes, quizás como deferencia a los gerundenses, fue ligeramente más explícito: elBulli1846 será un museo. No quedó claro qué tipo de museo -"una parte física y otra virtual, uno podrá estar allá y pensar que estaba en el Bulli...- pero tampoco vamos a pedirle tanto.

Lo que quiere escuchar la gente son anécdotas, como que rechazó sustanciosas ofertas de millonarios para ir a cocinar a su casa. Y sobre todo, comprobar que, a pesar de lo que modestamente afirma -"yo solo entiendo de cocina...y a veces"-, los fogones se le han quedado pequeños, y igual opina de innovación en las empresas como de fútbol: "lo más importante, en todo, es el talento. ¿Qué problema tiene ahora el Barça? Que no tiene talento". Risas y aplausos del público. Suficiente para salir a hombros.