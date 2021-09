The Egg Lab Brunch llegó hace un año y medio al barrio de Sant Antoni (Sepúlveda, 80) para tocar los huevos de una manera deliciosa. Sobre todo, con propuestas de 'brunch' durante toda la semana. Un éxito que se ha replicado en la zona alta (Ciutat de Balaguer, 14) con The Egg Lab Street, donde deja de lado los 'brunchs' y sirve bocadillos cuya base es el tesoro gallináceo. Los puedes comer en sus dos minibarras a pie de calle o pedirlas a domicilio. ¿Quién dijo 'burger'?

Tras probar varios de sus bocatas, le pedimos a su responsable, Oriol Martinez, que nos aconseje sobre qué hacer con un huevo y un pan, y él propone cuatro bocadillos sencillos, sabrosos, de esos que acabas lamiéndote hasta el codo.

1. Con huevo revuelto y beicon

En la carta de The Egg Lab Street y The Egg Lab Brunch aparece bajo el epígrafe Classic. Y su sabor, sin duda, lo es. No falla.

Marcar en una sartén o en una plancha con mantequilla un pan de brioche de Forn Sant Josep para que haga costra y la miga no se empape tanto con el relleno que hay que poner después.

Cocinar el beicon en el horno o la sartén.

Hacer un huevo revuelto a fuego muy lento para que quede meloso. Si se pone un poco de mantequilla saldrá más cremoso. El huevo debe ser fresco de gallinas criadas en libertad.

Colocar en la base el huevo revuelto, el beicon y por encima una loncha de queso cheddar.

Meter el bocadillo en el horno para fundir el queso, que al deshacerse formará una capa sobre el relleno.

Pochar cebolla hasta que quede caramelizada (de color marroncito) y colocarla por encima.

Añadir mayonesa de trufa (en una batidora, mezclar mayonesa con unas gotas de aceite de trufa).

2. Con huevo frito y rosbif

El rosbif es tan 'british' que el nombre de Camden, el mítico barrio de Londres, le viene que ni pintado a este bocadillo de The Egg Lab Street.

Marcar en una sartén o en una plancha con mantequilla un pan de brioche de Forn Sant Josep o sartén para que haga costra y la miga no se empape tanto con el relleno que hay que poner después.

Freír un huevo. Reservar.

Untar la base del pan con mayonesa.

Poner una pieza de rosbif en el horno con las hierbas que más te gusten, sal y aceite. Cuando esté hecha, cortarla en finas láminas.

Colocar una loncha de queso blanco sobre una de rosbif y ponerlas en el pan.

Darle un golpe de calor en el horno para que se funda el queso.

Añadir rúcula.

Rematar con el huevo frito.

3. Con huevo revuelto, salmón ahumado y aguacate

Aloha es un bocata que bien podría servir para cualquier 'brunch'. En este caso, se encuentra en The Egg Lab Street.

Marcar en una sartén o en una plancha con mantequilla un pan multicereales ligero de Forn Sant Josep o sartén para que haga costra y la miga no se empape tanto con el relleno que hay que poner después.

Poner en la base salmón ahumado y aguacate en lonchas o triturado.

Añadir una hojita de lechuga trocadero, un huevo revuelto y, por encima, una loncha de queso blanco marcada a la plancha, vuelta y vuelta, para reblandecerla un poco sin que llegue a fundirse.

Poner mostaza de mango (triturar en la batidora dos tercios de mostaza de Dijon con un tercio mango confitado).

4. Con pato Pekín y 'shiitake'

Ahora, un toque asiático. The Egg Lab Street lo sirve con el nombre de Pekín; obvio dado que el pato Pekín es uno de sus ingredientes protagonistas.