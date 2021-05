El 'baingan bharta' es uno de los platos estrella de Masala 73 (Muntaner, 152) y uno de los curris más famosos de la India. El chef Jordi Aros, que dirige el restaurante con su socio Kuldeep Singh, explica que, "respetando la receta tradicional", le han dado una vuelta "para transformarlo en una especie de berenjena rellena".

"Es una receta vegetariana. En nuestro restaurante la complicamos un poco más porque usamos el horno 'tandoor' para asar la berenjena y utilizamos nuestras propias mezclas de especias, con elaboraciones demasiado largas para cocinarla en casa". Por eso nos propone una receta más sencilla que, asegura, "sorprenderá por su sabor y su presentación". Las cantidades son para cuatro personas.

PARA LA PASTA DE CURRI

Ingredientes

3 dientes de ajo

La misma cantidad de jengibre picado

1 cucharadita de comino en polvo

0,5 cucharadita de chile en polvo

2 cucharaditas de 'garam masala'

Una pizca de sal

5 g de cilantro picado

50 ml de agua

Elaboración

Moler todos los ingredientes con la batidora.

PARA EL CURRI

Ingredientes

20 ml de aceite de oliva

1 lata de tomate triturado (500 g)

La pasta de curri (elaboración anterior)

300 ml de leche de coco

Elaboración

Sofreír el tomate con aceite y añadir la pasta de curri. Dejar reducir y añadir la leche de coco.

PARA LA BERENJENA

Ingredientes

2 berenjenas grandes

20 g de mantequilla

Elaboración

Asar las berenjenas en mitades en un horno a 180 grados durante 40 minutos. Cuando las berenjenas estén cocidas, vaciar toda la carne (ojo, no romper las berenjenas) y cortarlas en dados irregulares. Mezclarlas con la mantequilla y, posteriormente, con un tercio de la salsa curri. Rellenar las berenjenas.

PARA EL EMPLATADO

Ingredientes

250 g de queso 'paneer'

1 granada

1 manojo de cilantro

