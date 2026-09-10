Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
SALIDAS SON ESPASESCASA RIESGO DERURBE PALMAPARQUE FOTOVOLTAICO SON BONETDESTROZO FINCA TEMPORALEDUCACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN BALEARESHUELGA INDEFINIDA DE MÉDICOS
instagramlinkedin

Estrenos de cine

Crítica de ‘Mother’s baby (La semilla)’, una película de perturbación psicológica

Este filme actualiza el dilema de "La semilla del diablo": ¿locura posparto o pesadilla real?

Un fotograma de 'Mother's baby (La semilla)'

Un fotograma de 'Mother's baby (La semilla)'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Quim Casas

'Mother’s baby (La semilla)'

Directora: Johanna Moder

Reparto: Marie Leuenberger, Hans Löw, Claes Bang

Año: 2025

Estreno: 11 de septiembre de 2026

★★★

La directora de ‘Mother’s baby (La semilla)’ ni esconde ni renuncia a la influencia en su película de ‘La semilla del diablo’. Lo hace desde su mismo título. El filme de Roman Polanski se titula originalmente ‘Rosemar’ys baby’. Además, la distribución española le ha hecho otro guiño añadiendo entre paréntesis ‘la semilla’. Y el planteamiento es muy parecido, así como el trazado que sitúa al espectador ante dos posibles tesituras: ¿es real lo que le está ocurriendo a la protagonista, o es el fruto delirante y obsesivo de una depresión posparto? Lo mismo nos planteábamos con el personaje de Mia Farrow en el filme de Polanski.

Una mujer madura, exitosa directora de orquesta, y su marido aceptan someterse a un proceso experimental de fertilidad. Nace el bebé, pero todo resulta extraño. No se inmuta con la música –escena en la que la madre toca agitada el violín junto a la cuna– ni reacciona al dolor. El clima inicial es desconcertante, después inquietante y finalmente perturbador: el silencio en la clínica, la frialdad de sus dependencias, las miradas de las enfermeras, la ambigüedad del ginecólogo. Esto es lo que vemos nosotros, pero ¿qué ve la madre? Como le ocurría a Mia Farrow, nadie le hace caso. Se está volviendo loca. O los locos son los demás. El filme navega bien entre la duda.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

TEMAS

  • Cine
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alquila un coche para ir a la UIB y acaba destrozado por el temporal: «Lo tenía a todo riesgo, pero los del rent a car me dicen que no me lo van a cubrir»
  2. Detienen en Cataluña al líder de la estafa de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado
  3. La Policía Local de Palma localiza a una mujer que había perdido una bolsa con 2.800 euros
  4. Un informe del CNI desclasificado ayer por el Gobierno alerta del crecimiento de la ruta migratoria argelina hacia Baleares, la más importante en 2026
  5. Una conductora encontró el cuerpo de la fallecida en Felanitx al ver su brazo asomar fuera del agua
  6. Una mujer fallece ahogada en plena calle inundada por la tormenta en Felanitx
  7. Laura Gost: 'Es complicado salir indemne cuando le pides a tu padre que muera para que puedas tener un hijo
  8. Dimite también la directora de Enfermería de Son Espases, Natalia Vallés, por discrepancias con la gerente

Un detenido en el aeropuerto de Palma llevaba 1,3 kilos de cocaína en el intestino

Un detenido en el aeropuerto de Palma llevaba 1,3 kilos de cocaína en el intestino

Luis García: "El que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal"

Luis García: "El que se ponga nervioso es el que lo va a pasar mal"

CCOO denuncia una "persecución sindical" en Ultramar Express Transport, filial de TUI en Palma

CCOO denuncia una "persecución sindical" en Ultramar Express Transport, filial de TUI en Palma

James Rhodes y Brigid Mae Power, los conciertos de este finde en Mallorca

James Rhodes y Brigid Mae Power, los conciertos de este finde en Mallorca

Ayuso asegura que el "aticazo" no era para ella

Ayuso asegura que el "aticazo" no era para ella

La casa desalojada en Palma ha sufrido el derrumbe de tres vigas del piso superior

La casa desalojada en Palma ha sufrido el derrumbe de tres vigas del piso superior

VÍDEO | La casa desalojada en Palma ha sufrido el derrumbe de tres vigas del piso superior

El Sol pudo tragarse una supertierra: sus "huellas" aún podrían estar ocultas en su interior

El Sol pudo tragarse una supertierra: sus "huellas" aún podrían estar ocultas en su interior
Tracking Pixel Contents