Estreno de cine
Un homenaje agradable y nada indiscreto a una de las obras maestras de Hitchcock, ‘La ventana indiscreta’, entre el suspense y la comedia
La cinta explora la cinefilia a través de sus personajes y referencias visuales, incluyendo guiños a Truffaut y sus directores favoritos
Quim Casas
‘Asesinato en la 3ª planta’ (2026)
Dirección: Rémi Bezançon
Intérpretes: Laetitia Casta, Gilles Lellouche, Guillaume Gallienne
Estreno: 22/5/2026
Puntuación: * * *
‘Asesinato en la 3ª planta’ es una película transparente: un homenaje total a Alfred Hitchcock. Sus protagonistas son un escritor de novelas policíacas, en las que mezcla a Vidocq con Agatha Christie, y una profesora universitaria de cine que analiza el filme ‘La ventana indiscreta’. El vecino de enfrente de la pareja es un actor que interpreta una versión remozada de ‘Hamlet’. Su esposa es sordomuda y, mirando más de la cuenta desde su ventana, la profesora de cine que encarna Laetitia Casta cree descubrir un asesinato. ‘La ventana indiscreta’ hitchcockiana ya sirvió de excusa para un sintético filme de suspense de Curtis Hanson, ‘Falso testigo’, y un remake no confeso con Shia LaBeouf, ‘Disturbia’.
No solo homenajea a ‘La ventana indiscreta’. También a la socorrida ducha de ‘Psicosis’, la sintonía de ‘Alfred Hitchcock presenta’, el peinado de Kim Novak en ‘Vértigo’, los títulos de crédito de Saul Bass, la música de Bernard Herrmann y la teoría explicada por Hitchcock del MacGuffin. Cinefilia total. Para rematar, aunque ella es ‘cahierista’, lee en la cama la revista rival, ‘Positif’, y se llama Colette, como la protagonista de un delicioso corto de Truffaut. Y él se llama François, como el director de ‘Los 400 golpes’. Quizá se olvide pronto, pero es muy agradable de ver.
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