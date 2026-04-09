Estreno de cine
'Buena suerte, pásalo bien, no mueras': un artefacto espectacular y errático que habla de la sumisión y la fascinación por las tecnologías
Quim Casas
'Buena suerte, pásalo bien, no mueras'
Dirección: Gore Verbinski
Intérpretes: Sam Rockwell, Haley Lu Richardson, Michael Peña
Estreno: 10/4/2026
Puntuación: * * *
Gore Verbinski es un director bastante curioso, aunque tendente al exceso, que, como hace Zack Snyder, intenta siempre realizar películas comerciales, cuando no directamente 'blockbusters', con cierta enjundia personal. Su anterior filme, 'La cura del bienestar', se abocaba al 'thriller' psicológico y 'raro' como el 'Sucker punch' de Snyder, y ambos han frecuentado las franquicias: Verbinski la de 'Piratas del Caribe' y Snyder las de Superman y Batman.
10 años después de 'La cura del bienestar', Verbinski regresa con otro artefacto inclasificable, amenazador, estridente, agotador, distópico, excesivo, repleto de buenas ideas a veces mal resueltas. El personaje encarnado por Sam Rockwell, actor que se siente cómodo en cierto desorden exagerado, dice ser un viajero espaciotemporal que viene del futuro para reclutar a gente -en un bar de comidas- que le ayude a solucionar el presente.
A partir de aquí, y en estructura capitular atenta a cada uno de los personajes, Verbinski desarrolla un relato espectacular y ansioso que parte de una idea clara: la tecnología nos domina, las redes sociales nos han quitado la dignidad y, como dice el protagonista, nadie hizo nada cuando desaparecieron las tiendas de discos y cerraron las librerías.
Esto es: mensaje de autor con envoltorio comercial que toma prestadas cosas de la serie 'Black mirror' y el manga 'Akira', muestra a los adolescentes obnubilados por el móvil moviéndose como los poseídos de 'La invasión de los ultracuerpos', convierte en heroína a una chica alérgica al wifi y clona a alumnos víctimas de un tiroteo en uno de los muchos elementos referenciales al delirio en que se ha convertido Estados Unidos.
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