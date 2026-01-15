Estreno de cine
Nia DaCosta se reafirma como una magnífica directora de cine de terror con esta entrega de la famosa saga inaugurada con '28 días después'
Desirée de Fez
‘28 años después: El templo de los huesos’
Directora: Nia DaCosta
Reparto: Jack O’Connell, Ralph Fiennes, Alfie Williams, Erin Kellyman, Chi Lewis-Parry, Connor Newall, Maura Bird, Robert Rhodes, Emma Laird, Ghazi Al Ruffai y Sam Locke
Estreno: 16 de enero de 2026
Puntuación: * * * *
Nia DaCosta hace en '28 años después: El templo de los huesos' tres cosas que no eran nada fáciles. La primera, conseguir que la película tenga sentido en el cuerpo de la franquicia a la que pertenece. La segunda, tomarle el relevo con convicción a un filme, '28 años después' (Danny Boyle, 2025), de una libertad y una naturaleza imprevisible difíciles de replicar y/o continuar. La tercera, hacer su propia película. Una película consistente dentro de la saga pero personal y atrevida en muchas de sus decisiones.
'28 años después: El templo de los huesos' es coherente en el conjunto y, a la vez, una propuesta extrañísima. Hay en ella apuestas curiosas, como la decisión de anteponer la palabra a la acción y lo íntimo a lo colectivo. También la bifurcación del relato en dos historias con sus propios universos, reglas y estéticas: los de Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell) y Dr. Kelson (Ralph Fiennes), dos personajes magníficos. O la decisión de abrir la saga a una visión más amplia del origen y la naturaleza del mal.
En la película hay decisiones conceptuales, narrativas y de dirección inesperadas pero muy consistentes. Es cierto que, hasta la llegada de su majestuoso clímax, la película se siente algo esclava de su estructura (Alex Garland firma el guion). Hasta ese punto, funciona mejor en sus set pieces que en conjunto (hay en la naturaleza bicéfala de esta película, en la forma de repartir la atención entre dos asuntos de energías y ritmos distintos, algo muy conectado a cómo nos relacionamos hoy con las imágenes). Pero la fuerza de muchas de esas escenas, la cantidad de ideas que DaCosta y Garland lanzan y las irresistibles interpretaciones de O’Connell y Fiennes, entregados a un disfrute macabro, equilibran esa rigidez. La contundencia del clímax, en el que DaCosta se reafirma como la gran directora de cine de terror que es, hace directamente que nos olvidemos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Intervienen más de 2.000 botellas de agua en el aeropuerto de Palma que simulaban estar envasadas en Mallorca
- El malestar docente se democratiza: la Educación Primaria registra un importante repunte de ansiedad y conflictos
- Muere un joven de 18 años en el derrumbe de una vivienda en Manacor
- La Aemet avisa: se esperan lluvias en Palma durante los tardeos de Sant Sebastià
- Ponen a la venta un parking en el centro de Palma por 225.000 euros
- El coche que impactó contra la familia mallorquina en Barcelona se salió de su carril
- Gregorio encuentra al hombre que le salvó la vida hace 35 años en Mallorca, Francisco Martín: “Rescaté a los niños como si fuesen mis hijos”
- Familiares de los dos niños mallorquines fallecidos en un accidente de tráfico en Barcelona agradecen la labor de los sanitarios