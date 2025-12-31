Crítica de ‘Art Spiegelman: El desastre es mi musa’: un tributo ordinario a un artista extraordinario

‘Art Spiegelman: El desastre es mi musa’ Directores: Molly Bernstein, Philip Dolin Año: 2024 Estreno: 2 de enero de 2026 (Filmin)

Figura esencial en el ámbito del cómic, Art Spiegelman es conocido sobre todo por ‘Maus’, mítica novela gráfica sobre el Holocausto basada tanto en los recuerdos de su propio padre como en la necesidad del artista de lidiar con el trauma heredado de sus dos progenitores, y que retrataba a los nazis como gatos y a los judíos como ratones. ‘El desastre es mi musa’ repasa su vida y su carrera desde el ‘underground’ hasta el reconocimiento masivo, y detalla cómo el apabullante éxito de ‘Maus’ eclipsó el resto de sus logros artísticos.

Construido a partir de entrevistas con Spiegelman y allegados a él, el documental recuerda también cómo, en buena medida gracias a su influencia, el cómic pasó de ser percibido principalmente como un vehículo para el humor a convertirse en un medio para explorar la historia y la condición humana. Entretanto, deja claros tanto el humor seco y a menudo autocrítico de su objeto de estudio como el estrecho vínculo entre su arte y los aspectos más dolorosos de su vida.

Teniendo en cuenta lo revolucionaria que fue la obra de Spiegelman, es cierto, de cualquier homenaje a su figura cabría esperar un riesgo y un espíritu transgresor mayores de los exhibidos por ‘El desastre es mi musa’, un retrato competente y atractivo pero carente de audacia. Esa falta, eso sí, se ve compensada por la vigencia que un adalid del antifascismo como Spiegelman mantiene en un presente cada vez más a merced de los tiranos.