Estrenos de cine
Crítica de 'Ariel': una propuesta radical sobre la realidad y la representación a partir de 'La tempestad' de Shakespeare
La última propuesta de Lois Patiño es una reflexión sobre los límites de la ficción
Quim Casas
'Ariel'
Dirección: Lois Patiño
Intérpretes: Agustina Muñoz, Irene Escolar, Hugo Torres
Estreno: 24/12/2025
★★★
Basada en 'La tempestad' de Shakespeare, la última propuesta de Lois Patiño es una reflexión radical sobre los límites de la ficción, la realidad y la representación. Los colores del inicio del filme están saturados, deformados: el mar aparece filmado con filtro violáceo. Pero pronto descubrimos que estamos ante una peculiar escenificación de la obra de Shakespeare interpretada de noche, cerca de un bosque.
Una actriz argentina ensaya el segundo papel principal de 'La tempestad', el de Ariel, que debe de interpretar en el teatro de la isla portuguesa de Faial. Pero a partir de aquí todo resultará sorprendente, imprevisible, y el espectador puede sentirse tan desconcertado como lo está la protagonista encarnada por Agustina Muñoz, quien ya interpretó en 2021 para Patiño un corto que fantaseaba con otro personaje de 'La tempestad', Sycorax.
En la estación del ferry de la isla la gente repite ante un micrófono que el pasado es un prólogo, un hombre camina a cámara lenta y una mujer le dice a la actriz que su hotel nunca ha existido. El conserje de otro hotel afirma que toda la isla es un teatro. En una gasolinera vemos el cartel de 'Hamlet' y los isleños recitan fragmentos de Shakespeare. Un mundo dentro de otro mundo. Una película tan libre y afilada como arisca y distante.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Lotería de Navidad deja 1,8 millones en Mallorca gracias a La Fuerza de Álvaro
- Descubren un túnel subterráneo en la ampliación de un instituto de Palma
- Maria Àngels Ferrer: “Mallorca es el único lugar donde el hilo del Cant de la Sibil·la no se ha roto”
- Abre un nuevo Decathlon en el Olivar de Palma: tres plantas, arreglan material deportivo y sirve para recoger pedidos
- «Los guardias no quieren vivir en Baleares, y quien lo sufre es el ciudadano»
- El Pesquero de Palma cambia de manos tras casi 30 años con la misma gestión
- Esta es la previsión del tiempo en Mallorca para Nochebuena y Navidad
- El invierno irrumpe con fuerza con intensas lluvias y las primeras nieves en el Puig Major