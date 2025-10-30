Estrenos de cine
Crítica de 'The mastermind': Josh O'Connor protagoniza un filme esencialista de dudas y atracos
La acción acontece en 1970, con varias referencias al contexto sociopolítico de entonces
Quim Casas
Pese a su importancia en el cine independiente contemporáneo, generalmente producida por Todd Haynes, no es Kelly Reichardt una directora asidua en nuestras salas de cine. Ahora se estrena su último trabajo, ‘The mastermind’. Quizá lo haga porque, entre otras cosas, tiene a un actor de moda al frente de su reparto, Josh O’Connor, quien da vida a un tipo casado y con hijos, sin trabajo estable ni esperanzas de tenerlo, que con la ayuda de dos delincuentes de poca monta como él roba cuatro cuadros abstractos de Arthur Dove de un museo de Framingham, pequeña ciudad de Massachussets.
'The mastermind'
Año: 2025
Dirección: Kelly Reichardt
Intérpretes: Josh O’Connor, Alana Haim, Hope Davis
Estreno: 31/10/2025
★★★
La acción acontece en 1970, con varias referencias al contexto sociopolítico de entonces. James, el protagonista, sabe de pintura; le definen como un desertor de las escuelas de arte. Pero sabe muy poco de gestionar un robo, su propia vida, la relación con su esposa e hijos y con su padre, un respetado juez. ‘The mastermind’ es un filme de atracos… que no es un filme de atracos, al menos al uso.
Su puesta en escena minimalista remite al cine de Robert Bresson, a la esencialidad del director de ‘Pickpocket’, pero es que además el segundo tramo de la película, el más interesante, se convierte también temáticamente en una fábula ‘bressoniana’ sobre la libertad o no del individuo al realizar sus actos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cinco niños tontos de empresas tecnológicas gobiernan el mundo: nos han hecho esclavos sin ninguna guerra
- Encuentran el cuerpo sin vida del empresario desaparecido en Palma
- La Aemet activa la alerta en Mallorca por lluvias acompañadas de tormenta
- La Aemet amplía a toda Mallorca la alerta por lluvias acompañadas de tormenta
- El conductor de la ambulancia implicado en un accidente mortal en Palma da positivo en cocaína
- Un motorista muere al chocar contra una ambulancia que iba a un servicio urgente en sa Indioteria
- Buscan a Eric S., un ciudadano de 54 años que desapareció el 25 de octubre en Palma y regentó el popular Cafè 2 Terres
- El perito del juicio del bebé responde a las dudas sobre su titulación: 'Esto es una caza de brujas, soy licenciado en Medicina