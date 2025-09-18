Estrenos de cine
Crítica de 'Small things like these': un inmenso Cillian Murphy frente al yugo religioso
Nando Salvà
'Small things like these'
Director: Tim Mielants
Intérpretes: Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson
Año: 2024
Estreno: 19 de septiembre de 2025
★★★
Las Lavanderías de la Magdalena fueron instituciones financiadas y administradas a medias entre el estado irlandés y la Iglesia Católica en las que, desde mediados del siglo XVIIII y hasta 1996, fueron encarceladas y maltratadas -y a menudo despojadas de sus bebés- alrededor de 30.000 mujeres que el clero consideraba descarriadas o de mal vivir. Adaptación del aclamado relato de Claire Keegan, la nueva película de Tim Mielants reflexiona sobre el riesgo que entraña hacer lo correcto y el peligro que supone no hacerlo a través de la mirada de un hombre que, en las navidades de 1985, descubre lo que sucede en el interior del convento de su localidad y debe decidir entre quedarse callado o arriesgarse a perderlo todo -su trabajo, su reputación, el bienestar de su mujer y sus cinco hijas- enfrentándose a las poderosas monjas que han comprado el silencio de toda la comunidad.
Con ese fin, rentabiliza al máximo a su actor protagonista, Cillian Murphy, que se sirve principalmente de silencios elocuentes y gestos sutiles para transmitir tanto el tumulto que recorre la mente de su personaje como la inmensa carga que su alma soporta. Su impecable trabajo es la principal baza de una película que, por otra parte, no llega a imprimir su relato de suficiente tensión dramática, y que corre el riesgo de trivializar la terrible realidad que rememora a través del trazo grueso al que recurre para retratar a la autoridad religiosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- Cambio de tiempo brusco en Mallorca: lluvias intensas y desplome térmico este fin de semana
- Absueltos de un delito contra el territorio por construir una caseta y una piscina en Pollença al haber prescrito los hechos
- Un centro de 17 millones de euros con comisaría, escoleta y biblioteca sustituirá al cine Metropolitan en Pere Garau
- Un guardia civil mallorquín que perseguía etarras gana a Hacienda en los tribunales
- Investigado el chófer del tráiler atascado en el centro de Son Servera al multiplicar por nueve la tasa máxima de alcoholemia
- Imputado un conductor temerario que bloqueó el paso a un autobús en la Vía de Cintura
- Entrega del bote millonario de 'Pasapalabra': Antena 3 modifica así el horario del esperado momento