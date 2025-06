'Cómo entrenar a tu dragón': vikingos y bestias legendarias

'Cómo entrenar a tu dragón' Dirección: Dean DeBlois Intérpretes: Mason Thames, Gerard Butler, Nico Parker Año: 2025 Estreno: 12 de junio de 2025 ★★★

La última reactualización en imagen real de los viejos y nuevos filmes de Disney tiene una ventaja sobre los precedentes: quien ha realizado 'Cómo entrenar a tu dragón' con actores, Dean DeBlois, es el mismo que codirigió –con Chris Sanders– no tan solo la primera película de animación con el mismo tema, sino también las dos secuelas, así que sabe a conciencia de lo que trata, ha sabido recrear mejor que otros lo que antes era dibujo animado en imagen real con efectos digitales y ha dotado al nuevo filme de las mismas señas de identidad del original, es decir, la configuración gráfica y emocional del dragón protagonista, uno de la especie llamada Furia Nocturna, igual aquí que allí en sus movimientos, ojos verdes y tímidos y espesa coraza negra como piel.

No hay cambios dignos de mención entre las dos películas, más allá de que esta versión dure casi media hora más que la anterior. Para establecer fecundas relaciones, incluso Gerard Butler, quien puso voz al monarca de los vikingos, le otorga ahora musculoso cuerpo y oralidad más airada al mismo personaje. Este belicoso y atávico líder vikingo se llama Estoico, lo que no deja de ser un chiste porque no tiene nada de ello. La oposición de dura masculinidad –no tóxica, estamos en tiempos pretéritos de los vikingos– con su frágil hijo Hipo es lo de menos, porque sabemos que el joven triunfará en su intento de conciliar la paz entre vikingos y dragones. Al principio de la película, uno de los personajes asegura que los vikingos nunca huyen de las peleas, más bien las empiezan. Al final todo habrá cambiado sin renunciar a cierta épica, pues Hipo es pacifista, sí, pero toda conquista tiene el precio del combate legendario.