La crítica de Monegal: Aristócratas multimillonarias desoladas por el cierre de 'Sálvame'

El sábado tenía que ser el último 'Deluxe' (Telecinco). Pero han informado que prorrogan su agonía hasta finales de julio. O sea que la guerrita en la cúpula de Mediaset continúa.

Este 'Deluxe' que iba a ser el último lo han dedicado a mayor gloria de Belén Esteban, su estrella más indiscutible. Señalaban, con orgullo profundo, que la Esteban ha protagonizado, en los últimos 14 años, 41 'Belenazos'. ¡Ah! Los 'Belenazos' han sido espectáculos de un valor altísimo, a veces cruentos, a veces celebrativos. La propia Belén nos los ha ofrecido abriendo sus carnes de forma selectiva, como si fueran autoautopsias puntuales sobre sí misma. El rompimiento con su primer marido, sus adicciones afortunadamente superadas, sus operaciones estéticas con retirada de vendajes en directo, su sangrienta batalla con el mánager Toño Sanchis que al parecer le sisaba los cuartos de tapadillo...

Es natural, y justo, que esta criatura televisiva, creada en el regazo de Telecinco, reciba en esta cadena un homenaje. Con el 'Deluxe' son 14 años, pero como estrella del imperio son 24, desde 1999 hasta nuestros días. Tiempo atrás, en círculos bursátiles llegó a decirse que la cotización de Mediaset, sin Belén Esteban, tendría un precio distinto. En esta celebración a la Esteban también le hicieron un 'polígrafo'. Y le formularon una pregunta que insólitamente no ha tenido eco mediático, pero que a mí me parece de una importancia colosal: "¿Es cierto que aristócratas multimillonarias te han dicho que si quitan 'Sálvame' no sabrán qué hacer por las tardes?". Y Belén contestó: "Sí. No ha sido una, han sido tres. No voy a dar sus nombres. Una de ellas es alguien muy importante, pero mucho, de este país".

Hombre, este dato significa un cambio de paradigma. La idea de la tele berlusconiana, cutre, de cotilleo chabacano y ramplón, y mucha casquería, resulta que donde más gusta es en los círculos de la aristocracia, gente fina, distinguida y riquísima. ¡Ah! Sus tardes sin 'Sálvame' van a quedar sin sentido. Serán como un esplín melancolico y vacío. Y una gran desolación les ha sobrevenido. Dado que los de ‘Sálvame’ están tramitando ahora, ante la Comunidad de Madrid, que su programa sea declarado ‘Bien de interés cultural’, sugiero que añadan 'De interés aristocrático'. "Todo aristócrata intenta transformar su miseria en esplendor", decía Jovellanos. Y añadía: "Pero nunca lo consigue".

Pié de foto: Belén Esteban en 'Sálvame Deluxe' (Telecinco).