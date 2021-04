'Ammonite'

Dirección: Francis Lee

Año: 2020

Estreno: 19 de abril de 2021(Movistar+)

★★

La segunda película de Francis Lee se sirve de la figura de Mary Anning, una paleontóloga pionera cuyo trabajo en el campo de los fósiles marinos nunca recibió el reconocimiento merecido, con el fin de retratar el mismo tipo de romance homosexual ambientado en paisajes británicos salvajes que ya vehiculó su estupenda ópera prima, 'Tierra de Dios' (2017). Y para ello 'Ammonite' deja clara su hoja de ruta narrativa desde el principio, y no se desvía de ella: dos mujeres infelices se ofrecen calor y consuelo mutuos, y así desafían los opresivos códigos sociales de su tiempo.

Sin embargo, su problema no son ni esa previsibilidad ni la parsimonia con la que Lee contempla a la pareja -después de todo, entretanto lleva a cabo un trabajo muy valioso de creación de atmósfera visual y sonora-; es la falta de pasión que la película transmite, a causa tanto de la falta de química entre las actrices Kate Winslet y Saoirse Ronan como por las maneras mecánicas y calculadas que Lee impone sobre la relación y sobre las escenas carnales en particular. Y, en última instancia, ¿qué sentido tiene poner a una figura histórica como Anning en el centro de una película que no muestra ningún interés verdadero en explorar aquello que la hizo relevante?