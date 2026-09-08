Industria audiovisual
Netflix cierra un acuerdo con Filmin para estrenar cada mes 10 de sus títulos
El trato entre ambas plataformas acercará el cine de autor al gigante del 'streaming'
Marisa de Dios
En el mundo del 'streaming', las alianzas entre plataformas y grupos audiovisuales para ofrecer contenidos de la competencia se han convertido en algo habitual. Después del acuerdo de Atresplayer con Disney+ y del más reciente de Atresmedia con Netflix, ahora esta última ha firmado una colaboración con Filmin por la que cada mes los suscriptores del gigante del 'streaming' podrán ver unos 10 títulos de la plataforma catalana.
Así lo ha anunciado la guionista y 'showrunner' Verónica Fernández, directora de contenidos originales de series y películas de Netflix en España y Portugal, a 'El País', que especifica que su equipo editorial elegirá unos 10 títulos al mes de Filmin, con licencias de contenido suyo, que estarán disponibles para sus abonados. El acuerdo busca acercar el cine de autor a sus suscriptores, potenciando así una oferta más variada en el ya de por sí amplio catálogo de la plataforma.
Contenidos de Atresmedia
El acuerdo con Filmin llega solo unos días después de que Netflix anunciara que incorporaba a su catálogo cinco producciones de Atresmedia, después de su pase en abierto: 'El hormiguero', 'El intermedio', 'Pasapalabra', 'Equipo de investigación' y la serie diaria 'Sueños de libertad'. La plataforma también sumará próximamente 'Veneno', la aclamada ficción creada y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi centrada en la vida de Cristina Ortiz.
Atresmedia ampliaba así su colaboración con Netflix, donde también se han podido ver otras de sus producciones como 'La casa de papel', 'Alba', 'Ángela', 'La cocinera de Castamar', 'Toy Boy', 'Mentiras', 'Entre tierras' y 'Perdiendo el juicio'
Curiosamente, en Netflix también se puede ver el gran competidor de 'El hormiguero' en la tele en abierto, 'La revuelta', ya que la plataforma cerró el pasado mayo un trato con RTVE para incorporarlo a su oferta después de su emisión diaria en La 1.
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Fuente: El Periódico
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