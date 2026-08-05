Cinema a la Fresca 2026 de Palma: consulta todas las películas, fechas y horarios

Las noches de verano vuelven a llenarse de cine al aire libre en Palma. Cinema a la Fresca 2026 ofrece durante todo el mes de agosto y los primeros días de septiembre una programación gratuita con películas para todos los públicos, grandes éxitos recientes, cine de autor, animación y clásicos del cine mudo.

La nueva edición del ciclo se celebra del 3 de agosto al 2 de septiembre e incluye 15 largometrajes y siete cortometrajes. La mayor parte de las proyecciones tienen lugar en el parc de les Estacions, aunque las tres últimas sesiones se trasladarán a la plaça de Francesc Garcia i Orell.

Todas las películas empiezan a las 21.00 horas. La entrada es gratuita y el acceso se permite hasta completar el aforo.

Programa de Cinema a la Fresca 2026 en el parc de les Estacions

Lunes 3 de agosto

‘Padre no hay más que uno 5’, dirigida por Santiago Segura.

Martes 4 de agosto

‘Casa en flames’, de Dani de la Orden, en versión original en catalán.

Antes de la película se proyectará el cortometraje ‘Les imatges arribaran a temps’, de Jaume Carrió.

Miércoles 5 de agosto

‘Sirat’, de Oliver Laxe, en versión original en castellano.

La sesión comenzará con el cortometraje ‘Depredador’, de Javier Fesser.

Lunes 10 de agosto

‘Batman Ninja versus Yakuza League’, de Junpei Mizusaki y Shinji Takagi, doblada al castellano.

Martes 11 de agosto

‘Wicked’, dirigida por Jon M. Chu, en castellano.

Miércoles 12 de agosto

‘Anora’, de Sean Baker, en versión original inglesa subtitulada en castellano.

Lunes 17 de agosto

‘Com ensinistrar un drac’, de Dean DeBlois, en catalán.

Martes 18 de agosto

‘El 47’, de Marcel Barrena, en catalán y castellano.

Antes se proyectará el cortometraje ‘Vida injusta’, de Amaro Seoane.

Miércoles 19 de agosto

‘Weapons’, de Zach Cregger, en castellano.

La sesión incluirá previamente el cortometraje ‘Horrorscope’, de Pol Diggler.

Lunes 24 de agosto

‘El gabinet del Doctor Caligari’, el clásico del cine mudo dirigido por Robert Wiene.

La proyección se realiza en colaboración con Insel Radio.

Martes 25 de agosto

‘Flow: un mundo que salvar’, de Gints Zilbalodis, una película de animación sin diálogos.

Antes se podrá ver el cortometraje ‘Coin Coin’.

Miércoles 26 de agosto

‘Las chicas de la estación’, de Juana Macías, en castellano.

La película estará precedida por el cortometraje ‘La innocència’, de Miki Duran.

Últimas sesiones en la plaça de Francesc Garcia i Orell

Cinema a la Fresca abandonará el parc de les Estacions durante sus tres últimas jornadas. Las proyecciones de los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre se celebrarán en la plaça de Francesc Garcia i Orell, también a las 21.00 horas.

Lunes 31 de agosto

‘Es gegant des Vedrà’, de Héctor Escandell, en versión original en catalán.

Martes 1 de septiembre

‘Un like de Bob Trevino’, de Tracie Laymon, en versión original inglesa subtitulada en catalán.

Antes se proyectará el cortometraje ‘Charlie’, de Anthony Neitzke.

Miércoles 2 de septiembre

‘El maquinista de la General’, de Buster Keaton y Clyde Bruckman.

Este clásico del cine mudo cerrará la programación de Cinema a la Fresca 2026.

Horario y acceso a las películas

Todas las sesiones de Cinema a la Fresca 2026 de Palma comienzan a las 21.00 horas. La entrada es libre y gratuita, aunque queda condicionada a la disponibilidad de plazas.

La programación combina títulos comerciales y familiares con cine independiente, producciones en catalán y castellano, versiones originales subtituladas y algunos de los grandes clásicos del cine mudo.