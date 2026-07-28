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Crítica de 'Spider-Man: Brand New Day': Peter Parker demuestra haber crecido... a ratos

De Zendaya a Tom Holland, el nuevo ‘star system’ de Hollywood se consolida en la última película de Spider-man

El actor Tom Holland en 'Spider-man: Brand new day'.

El actor Tom Holland en 'Spider-man: Brand new day'.

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Nando Salvà

'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY'

Director: Destin Daniel Cretton

Intérpretes: Tom Holland, Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink

Año: 2026

Estreno: 29 de julio de 2026

★★★

El Peter Parker encarnado por Tom Hollandtuvo que esperar hasta el final de su tercera película, ‘Spider-Man: No Way Home’ (2021), para erigirse en representación fidedigna de la versión original del personaje popularizada por los cómics: lo más parecido a un perdedor entre todos los superhéroes del universo Marvel. Inicialmente, ‘Brand New Day’ ahonda en esa idea reduciendo la envergadura de su aparataje y apostando por un tono más emocional que el de las entregas anteriores de la saga a la que pertenece, en sintonía con un personaje que tuvo que borrar todo rastro de sí mismo de la memoria de incluso sus seres queridos para salvar el mundo, y que ahora debe lidiar con las consecuencias de lo sucedido. El director Destin Daniel Cretton mantiene el foco tanto en su soledad y su tristeza como en las manifestaciones físicas y psicológicas de ambas, y convierte los sentimientos de añoranza, culpa, duelo e ira en el principal motor de la trama.

En las secuencias de acción de esa primera mitad, entretanto, Cretton demuestra un dominio de la puesta en escena claramente superior al que exhibió en su primera película de Marvel, ‘Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos’ (2021), y aquí los enfrentamientos de Parker poseen una claridad y un dinamismo que se echaban de menos en anteriores películas de la saga. Y al mismo tiempo, en los momentos más abiertamente sentimentales de ‘Brand New Day’, Cretton despliega una capacidad para crear intimismo que remite al largometraje que en su día lo convirtió en promesa del cine independiente estadounidense, ‘Short Term 12’ (2013).

Zendaya, en 'Spider-man: Brand new day'

Zendaya, en 'Spider-man: Brand new day' / EPC

La capacidad absorbente que ‘Brand New Day’ exhibe en esas escenas, eso sí, se diluye cuando la película pone su trama plenamente en marcha, y Parker debe enfrentarse tanto a nuevas manifestaciones de su mutación arácnida como a un enemigo misterioso capaz de poseer a otras personas e ir saltando de un cuerpo humano a otro. Aunque Cretton consigue generar ciertas dosis de tensión y espectáculo, lo cierto es que acaba queriendo contar demasiadas historias con demasiados personajes que arrastran demasiados conflictos. Paralelamente, las secuencias de acción van perdiendo parte de la lucidez y el rigor compositivo de los que habían hecho gala, en parte a causa de su dependencia cada vez mayor de los efectos digitales.

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En cualquier caso, la película parece reconducirse a través de la interacción sorprendentemente íntima entre héroe y villano que escenifica a modo de clímax, y que pone en valor su mayor virtud. El gran atractivo de Peter Parker, recuérdese, siempre ha sido su capacidad para transmitir normalidad pese a sus superpoderes y acercarnos a la mezcla de alegría y angustia que define su personalidad; pese a ello, sin embargo, el cine de Marvel ha tendido a usar su presencia sobre todo para impulsar los arcos narrativos de otros personajes, sacrificando en el proceso el impacto emocional de sus propios conflictos. ‘Brand New Day’ no logra evitar del todo esa mala costumbre, pero ello no impide que el personaje tenga finalmente la oportunidad de mostrar su humanidad como nunca antes lo había hecho en la que ya es la más longeva de sus encarnaciones cinematográficas.

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Fuente: El Periódico

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