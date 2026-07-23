Penélope Cruz y Javier Bardem, estrellas también en la Mostra de Venecia

Penélope Cruz y Javier Bardem, y viceversa. Solo unos meses después de convertirse en dos de las estrellas que más dieron que hablar en el festival de Cannes el pasado mayo -él como protagonista de ‘El ser querido’ y ella gracias a su trabajo en ‘La bola negra’-, y tras mantenerse en el foco mediático durante el verano gracias a su capacidad para atraer a las cámaras durante el Mundial de fútbol, la pareja sin duda volverá a copar titulares durante la 83ª edición de la Mostra de Venecia.

Allí presentarán la nueva película que coprotagonizan, también la décima de sus respectivas filmografías en la que comparten reparto: ‘Búnker’, coproducción francoespañola en la que Bardem y Cruz dan vida a un matrimonio cuya relación empìeza a erosionarse cuando el marido, arquitecto, acepta construir un refugio para un multimillonario obsesionado con el posible colapso del mundo. Dirigida por el también novelista y dramaturgo Florian Zeller, que escribió los papeles protagonistas específicamente para ellos, es un thriller psicológico que aborda asuntos como el miedo al futuro, el auge del preparacionismo entre las élites y el aislacionismo que define nuestro tiempo.

Al menos a juzgar por la selección de películas anunciadas hace unas horas por su director, Alberto Barbera, ‘Búnker’ promete ser uno de los platos fuertes que el festival italiano ofrecerá en un año en el que se evidencia en él una presencia de Hollywood claramente menor que la acostumbrada. Cada septiembre desde hace más de una década, el certamen ejerce de plataforma de lanzamiento de los títulos que meses más tarde probablemente competirán por nominaciones y galardones en la sucesión de galas que la industria estadounidense conoce como la Temporada de Premios, y que culmina la noche de los Oscar.

Y en las últimas semanas se ha especulado sobre la posible inclusión entre las candidatas al León de Oro de 2026 de películas que encajan a la perfección en ese perfil como ‘Digger’, protagonizada por Tom Cruise y dirigida por Alejandro González Iñárritu; ‘El precio de la red’, la secuela de ‘La red social’ (2010) que firma Aaron Sorkin; y ‘Las aventuras de Cliff Booth’, secuela de ‘Erase una vez en Hollywood’ (2019) dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt. Finalmente, y a menos que Barbera anuncie lo contrario en próximos días, ninguna de ellas verá la luz en Venecia.

Los Gallagher, también

Pese a ello, ojo, la programación que la Mostra proyectará durante once días a partir del 2 de septiembre ofrece numerosos atractivos para cinéfilos, paparazzi e influencers. Además de Bardem y Cruz, de entrada, la nutrida lista de estrellas que probablemente pasearán por su alfombra roja incluye a Russell Crowe, Dakota Johnson, Robert Pattinson, Susan Sarandon, Maggie Gyllenhaal -que ejercerá de presidenta del jurado de la competición oficial-, John Malkovich, Pamela Anderson, Alicia Vikander y hasta los hermanos Liam y Noel Gallagher, que han confirmado su presencia en el festival para presentar fuera de concurso el documental ‘Don’t Look Back in Anger’, en el que los fundadores de Oasis relatan la convulsa historia de la mítica banda británica.

Por lo que respecta a las películas anunciadas hoy por Barbera que sí competirán junto a ‘Búnker’ por el León de Oro destacan la comedia criminal ‘Wild Horse Nine’, primer largometraje del aclamado dramaturgo británico Martin McDonagh desde ‘Almas en pena en Inisherin’ (2022); ‘Sucederá esta noche’, que supone el regreso del maestro Nanni Moretti a un festival en el que no participaba desde hace 37 años pese a compartir nacionalidad con él; ‘Look Back’, del japonés Hirokazu Koreeda, adaptación del célebre manga homónimo de Tatsuki Fujimoto; y ‘Bucking Fastard’, que marca el regreso del alemán Werner Herzog al cine de ficción inspirándose en la historia real de las gemelas Freda y Greta Chaplin, que en los años 80 se hicieron famosas por su extraordinaria simbiosis. Todos esos títulos se suman en el concurso a ‘Ink’, de Danny Boyle, cuya participación en la Mostra en calidad de película inaugural ya se anunció hace días, y que también recrea hechos reales: la compra del diario británico ‘The Sun’por parte del magnate Rupert Murdoch en 1969, operación que transformó el periodismo popular y dio origen al modelo de tabloide moderno.

Fuente: El Periódico