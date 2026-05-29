‘Mallorca Confidencial’ llega a los cines: consulta aquí dónde ver la película protagonizada por Lolita e inspirada en La Paca

La película ‘Mallorca Confidencial’ ya ha llegado a los cines. El largometraje, protagonizado por Lolita Flores y ambientado en la Mallorca del narcotráfico, se estrena este viernes, 29 de mayo, con sesiones cinco cines en la isla.

La cinta, dirigida por David Ilundain, sitúa la acción en la Mallorca de 2007 y sigue la historia de Chusa, una poderosa matriarca de un poblado marcado por el tráfico de drogas. La película se inspira libremente en el universo criminal asociado a La Paca, una de las figuras más conocidas de la crónica negra reciente de la isla.

Dónde ver ‘Mallorca Confidencial’

La película se puede ver en diferentes salas de Mallorca, tanto en Palma como en la Part Forana. Estos son los cines donde figura programada y los horarios de las sesiones este viernes:

Artesiete Fan Mallorca: sesiones a las 16:15, 17:50, 19:40 y 21:20 horas.

sesiones a las 16:15, 17:50, 19:40 y 21:20 horas. Ocimax Palma Aficine: sesiones a las 15:50, 17:45, 19:40 y 21:35 horas.

sesiones a las 15:50, 17:45, 19:40 y 21:35 horas. OCINE Premium Porto Pi: sesiones a las 16:15 y 22:40 horas.

sesiones a las 16:15 y 22:40 horas. Cinesa Festival Park Marratxí: sesiones a las 19:30 y 21:45 horas.

sesiones a las 19:30 y 21:45 horas. Multicines Manacor Aficine: sesiones a las 19:15 y 21:05 horas.

Lolita Flores, en el centro de la película

Uno de los grandes reclamos del estreno es la presencia de Lolita Flores, que interpreta a una matriarca vinculada al poder, el miedo y los negocios ilegales en una Mallorca muy alejada de la postal turística. La actriz se mete en la piel de un personaje de fuerte carácter, rodeado de tensión familiar, secretos y violencia.

El reparto cuenta también con Jordi Sánchez y Elena Furiase, en una historia que mezcla thriller, drama familiar y crónica criminal. La película llega a los cines después de su paso por el Festival de Málaga y con un especial interés en Mallorca, donde la figura que inspira el relato forma parte de la memoria reciente de la isla.

Lolita Flores en el rodaje de 'Mallorca Confidencial'. / Lucía Faraig

Una Mallorca de narcos, poder y secretos

‘Mallorca Confidencial’ se aleja de la imagen luminosa de la isla para mostrar un territorio atravesado por el narcotráfico, la especulación y las lealtades familiares. La trama arranca cuando un proyecto inmobiliario amenaza el poder de Chusa y su entorno.

A partir de ahí, su sobrina Nela, recién salida de prisión, descubre un secreto que pone en peligro la estabilidad del clan. La joven deberá elegir entre seguir atada a la familia o buscar su propia libertad.

Recomendación antes de ir al cine

Los horarios pueden variar según el cine, los días y la disponibilidad de entradas, por lo que se recomienda consultar la cartelera oficial de cada sala antes de desplazarse o comprar las localidades.