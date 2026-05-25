Lolita como nunca la habías visto: habla catalán en la película inspirada en La Paca que se estrena este viernes

Lolita Flores llega este viernes a los cines con uno de los papeles más inesperados de su carrera. La actriz protagoniza Mallorca confidencial, el thriller policíaco inspirado en el universo de La Paca y Son Banya, y lo hace con una transformación que ya ha llamado la atención antes del estreno: en algunas escenas de la película habla catalán.

La imagen sorprende porque muestra a Lolita como pocas veces se la ha visto en pantalla. Lejos del registro habitual con el que el gran público la identifica, la intérprete se convierte aquí en Chusa, una poderosa matriarca que controla el epicentro del narcotráfico en una Mallorca de 2007 marcada por la violencia, la lealtad familiar y los negocios turbios.

La película, dirigida por David Ilundain y escrita por Amèlia Mora, coguionista de La infiltrada, se estrena en salas este viernes 29 de mayo de la mano de Filmax. Antes, tendrá un pase especial en Mallorca este martes 26 de mayo en el Auditori de Peguera, dentro de Conecta Fiction & Entertainment. El preestreno será el jueves, 28 de mayo, en Palma. Diario de Mallorca y Ocimax te invitan al preestreno: puedes participar aquí en el sorteo.

Una Lolita irreconocible

El gran gancho del estreno es Lolita Flores. En Mallorca confidencial, la actriz interpreta a Chusa, una mujer dura, temida y acostumbrada a mandar. Su personaje no es La Paca con nombre y apellidos, pero la referencia es evidente: una matriarca gitana vinculada al narcotráfico en la isla y a un poblado ficticio, Son Canal, que remite inevitablemente al imaginario de Son Banya.

La propia promoción de la película ha mostrado a Lolita en un registro seco, autoritario y muy alejado de sus papeles más conocidos. El detalle que más ha sorprendido al público mallorquín es que en algunas escenas se la escucha hablar catalán, con un claro acento mallorquín, un elemento que refuerza el anclaje local de una historia ambientada en la isla.

La Mallorca más oscura llega al cine

Mallorca confidencial se rodó en Barcelona y Mallorca. Se recrearon varios escenarios para simular la isla en 2007, cuando se desarrolla la acción. En ese momento, Chusa domina Son Canal, un poblado convertido en epicentro del tráfico de drogas. Su poder, sin embargo, empieza a resquebrajarse cuando un proyecto inmobiliario amenaza su territorio y su sobrina Nela, interpretada por Asia Ortega, sale de prisión y descubre un secreto familiar que pone en peligro su lealtad.

La película mezcla thriller criminal, drama familiar y memoria reciente de Mallorca. No se presenta como una reconstrucción documental de la vida de La Paca, sino como una ficción inspirada en un contexto muy reconocible para el público de las Islas: Son Banya, el narcotráfico, los clanes familiares y una etapa que marcó durante años la crónica negra mallorquina.

B. Ramon

Un reparto con acento propio

Junto a Lolita Flores y Asia Ortega, el reparto incluye a Jordi Sánchez y Elena Furiase, hija de la protagonista, entre otros nombres. La cinta está producida por Inicia Films, Cinètica Produccions y Umedia, y cuenta con participación de RTVE, Movistar Plus+, 3Cat e IB3.

El proyecto también ha tenido recorrido festivalero antes de llegar a las salas. Mallorca confidencial se ha visto en el Festival de Málaga, donde participó fuera de concurso, antes de su estreno comercial en cines.

La sombra de La Paca

Aunque la película cambia nombres y escenarios, la figura de La Paca planea sobre toda la historia. Francisca Cortés Picazo fue durante años uno de los nombres más conocidos de Son Banya y una de las protagonistas de la crónica judicial relacionada con el narcotráfico en Mallorca.

La propia historia del filme ha generado expectación precisamente por ese vínculo con una figura tan reconocible en la isla. La Paca llegó incluso a pedir, a través de sus abogados, la paralización del rodaje al considerar que la película estaba inspirada en su vida.

Estreno este viernes

Mallorca confidencial llega a los cines este viernes 29 de mayo. Y lo hace con un reclamo especialmente potente para el público mallorquín: ver a Lolita Flores convertida en una matriarca del narcotráfico en la isla, hablando catalán y metida de lleno en una historia que toca una de las heridas más conocidas de la Mallorca reciente.

Una película de ficción, sí, pero con ecos muy reconocibles. Y con una Lolita que, esta vez, promete no dejar indiferente a nadie.