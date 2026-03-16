Premios de cine
Anne Hathaway y Anna Wintour protagonizan un encuentro al estilo de 'El diablo viste de Prada' en los Oscar
La intérprete y la reina de la industria de la moda de Hollywood se han subido al escenario para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario, que ha ganado Kate Hawley por la película 'Frankenstein'
Alba Giraldo
La actriz Anne Hathaway y Anna Wintour, ex editora jefe de la revista de moda 'Vogue', que dejó su cargo el pasado mes de junio, se han reencontrado este domingo en los premios Oscar para protagonizar un momento al estilo de 'El diablo viste de Prada'.
La intérprete y la reina de la industria de la moda de Hollywood se han subido al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para presentar el premio al Mejor Diseño de Vestuario, que ha ganado Kate Hawley por la película 'Frankenstein'.
Durante su intervención en la gala, Hathaway y Wintour han protagonizado un momento cómico que ha recordado a la película. Antes de anunciar a los nominados, la actriz le ha preguntado a la editora de moda si su 'outfit' elegido era el adecuado para la ocasión. Por su parte, la mandamás de la moda ha decidido ignorar la pregunta y pasar a la presentación de los candidatos.
Además, la actriz ha llamado 'Emily' a WIntour en un momento de su intervención.
Este encuentro ha servido de previa para la presentación de la segunda entrega de la película, que se estrenará el próximo 1 de mayo con el regreso de Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt a sus personajes. Meryl Streep retoma su papel como Miranda Priestly, la temida y respetada editora jefe de Runway, un personaje que estuvo inspirado en Wintour.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pedro García Aguado: 'En Hermano Mayor aprendí a no juzgar a los jóvenes demasiado duro, hay que ayudarles a entender por qué en la vida muchas veces las cosas no van como uno quiere
- Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
- Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
- Protesta ante el hotel de lujo de Mallorca vinculado a Mojtaba Jamenei, el nuevo líder supremo de Irán: “Para nosotros es como una bofetada”
- La alarma crece en Son Busquets: Otra vecina denuncia la presencia de intrusos dentro del antiguo cuartel de Palma
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- El Govern iniciará en pocos días los controles contra el fraude en la vivienda balear
- Cecili Buele, sacerdote: «¿Qué me pide Dios que haga? Creo firmemente y cada vez más, hablo con Él»