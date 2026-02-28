Nagore Aranburu y Álvaro Cervantes, mejor actriz y actor de reparto en los premios Goya 2026

Los actores Álvaro Cervantes y Nagore Aramburu han sido galardonados este sábado con los Premios Goya 2026en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente, durante la 40ª edición de estos galardones.

Cervantes se alzó con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película ‘Sorda’, imponiéndose a Miguel Rellán, nominado por ‘El cautivo’; Juan Minujín, por ‘Los Domingos’; Kandido Uranga, por ‘Maspalomas’; y Tamar Novas, por ‘Rondallas’.

Por su parte, Aramburu recibió el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en ‘Los Domingos’. En esta categoría competía con Elvira Mínguez, por ‘La cena’; Miryam Gallego, por ‘Romería’; Elena Irureta, por ‘Sorda’; y María de Medeiros, por ‘Una quinta portuguesa’.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes del cine español, que celebran su 40ª edición en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).