Premios de cine
Nagore Aranburu y Álvaro Cervantes, mejor actriz y actor de reparto en los premios Goya 2026
El intérprete catalán se alza con el cabezón por su papel en 'Sorda' y la actriz guipuzcoana, por su trabajo en ‘Los Domingos’
Redacción
Los actores Álvaro Cervantes y Nagore Aramburu han sido galardonados este sábado con los Premios Goya 2026en las categorías de Mejor Actor y Mejor Actriz de Reparto, respectivamente, durante la 40ª edición de estos galardones.
Cervantes se alzó con el premio a Mejor Actor de Reparto por su papel en la película ‘Sorda’, imponiéndose a Miguel Rellán, nominado por ‘El cautivo’; Juan Minujín, por ‘Los Domingos’; Kandido Uranga, por ‘Maspalomas’; y Tamar Novas, por ‘Rondallas’.
Por su parte, Aramburu recibió el Goya a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación en ‘Los Domingos’. En esta categoría competía con Elvira Mínguez, por ‘La cena’; Miryam Gallego, por ‘Romería’; Elena Irureta, por ‘Sorda’; y María de Medeiros, por ‘Una quinta portuguesa’.
La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes del cine español, que celebran su 40ª edición en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).
- La familia kuwaití pide 9 años al encargado de cuidar sus fincas en Mallorca
- La anciana de Portocolom se habría suicidado tras hallar a su hijo muerto
- Dia de les Illes Balears 2026: este es el programa de visitas guiadas y puertas abiertas gratuitas en Mallorca
- 17 multas por entrar en la zona de bajas emisiones en Mallorca: un alemán tendrá que pagar 3.400 euros
- Jaime Anglada: “Soy como un juguete golpeado, ya no funciono como antes”
- Sale a concurso la explotación y gestión del veterano Bar Marítimo de Palma, que volverá a abrir con dos terrazas
- El Palau de Congresos de Palma pierde fuelle en 2025: caen un millón sus ingresos y otros once de impacto indirecto
- Así ha cambiado la Fira del Ram en Palma: de la Rambla a Son Fusteret