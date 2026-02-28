En Directo
Cine español
La gala de los Premios Goya 2026, en directo
Barcelona acoge 26 años después una ceremonia que ya albergó en el año 2000, con Pedro Almodóvar como protagonista
Javier Quintana
El cine español celebrará este sábado 28 de febrero su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 26 años después la gala de los Premios Goya, que tienen como favoritas --por número de nominaciones-- a 'Los Domingos', con trece nominaciones, y a 'Sirat', con once nominaciones.
Barcelona ya acogió los Goya del año 2000 en una ceremonia en la que Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'. En esta ocasión, sin embargo, los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo.
La gala de los Premios Goya llega a Barcelona
La gala de los 40 Premios Goya se celebra este sábado en Barcelona, en la que se reparten treinta estatuillas, y en la que 'Los domingos' de Alauda Ruiz de Azúa y 'Xirat' de Oliver Laxe parten como favoritas.
Barcelona es la ciudad anfitriona de los premios este año. Repite por segunda vez, pues ya acogió la gala en el 2000. El Auditori del Centre de Convencions Internacionals, con un aforo de unas 3.000 localidades, será el escenario de este 40 aniversario.
La ceremonia se retransmitirá a partir de las 22.00 horas por La 1 de TVE, aunque desde las 19.15 horas podrá seguirse la alfombra roja en la televisión pública.
