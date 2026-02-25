Cine
¿Cuánto sabes de los premios Goya? Ponte a prueba con este test
Responde a ocho preguntas sobre los galardones del cine español
Quim Casas
El próximo 28 de febrero se celebrará en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona la 40ª edición de los premios Goya, los galardones que premian anualmente lo mejor del cine español y evalúan el estado de una industria que tiende a recuperarse poco a poco después de la crisis de las salas anterior a la pandemia y el confinamiento de 2020.
A lo largo de su historia, iniciada en 1987 como propuesta de la recién creada Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, los Goya han servido para refutar carreras y lanzar otras, encumbrar películas y descubrir nuevos talentos. Proponemos ocho preguntas para que cada lector demuestre lo que sabe de estos premios.
Suscríbete para seguir leyendo
- El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada
- Sóller se convierte en el primer municipio de España que crea una Zona de Bajas Emisiones sin obligación de hacerlo
- Ortells aguanta a Arrasate y dirigirá al Mallorca ante la Real Sociedad
- Jan Virgili se despide de Jagoba Arrasate: 'Muchas gracias por darme la oportunidad de cumplir mi sueño
- Un empresario de Mallorca al que le piden ocho años de cárcel: “No sabía que no se pagaban las cuotas de la Seguridad Social, esto era cosa de la gestoría”
- Fulgencio Coll, sobre la estafa que sufrió: 'Cogí una llamada y con mucha habilidad fueron capaces de acceder a mi cuenta
- El Consell de Mallorca va a instalar cámaras para la lectura de matrículas de coches
- Las opciones que tiene el Mallorca para sustituir a Arrasate