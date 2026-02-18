Detenido el actor Shia LaBeouf tras pelearse a la salida de un bar en el multitudinario Carnaval de Nueva Orleans

El actor y director Shia LaBeouf, conocido por aparecer en 'Transformers' o 'Indiana Jones', ha sido detenido tras pelearse en el 'Mardi Gras' de Nueva Orleans, según ha avanzado 'TMZ'. Presuntamente, estuvo involucrado en un "altercado físico" en un bar del 'French Quarter'.

EL 'Mardi Gras' es una conocida celebración de Carnaval en Nueva Orleans la que acuden más de un millón de espectadores. Uno de ellos fue LaBeouf, al que se le vio disfrutar del evento, bailando con un divertido sombrero rojo tras el desfile e incluso haciéndose numerosas fotos con los 'fans'. Sin embargo, la noche acabó con una pelea en la que incluso fue atendido por los servicios de emergencias médicas, según medios estadounidenses.

"Según los registros judiciales, Shia fue arrestado y enfrenta dos cargos de agresión simple". Algunos vídeos publicados en redes sociales se muestra al actor hablando con los servicios de emergencia tras la pelea.

Alcoholismo y problemas de agresividad

No es la primera vez que protagoniza una polémica de esta índole. Una espiral de adiciones y actitudes violentas han caracterizado la trayectoria personal del que en su día fue considerado el niño prodigio de Hollywood. En 2017 fue denunciado por alteraciones al orden público y en 2020 fue acusado de abusos sexuales y psicológicos por parte de su exnovia la cantante FKA Twigs.

Según anunció su familia ingresó en un centro de rehabilitación en 2021 para superar su alcoholismo y los graves problemas psicológicos, agresividad y traumas, que padece desde hace varios años.