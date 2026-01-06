Las 15 películas que más darán que hablar en 2026: de 'La odisea' de Christopher Nolan a lo nuevo de Los Javis

Conviene aclarar un par de cosas acerca del repaso a los estrenos cinematográficos más destacados de 2026 que ofrecemos a continuación. La primera es que no tiene afán de completismo porque lo contrario exigiría un texto mastodóntico, así que nadie debería sorprenderse en caso de detectar ausencias ilustres. La segunda es que la experiencia nos enseña que las fechas de estreno de los filmes en las salas de cine suelen fluctuar más que la Bolsa. Deberemos permanecer atentos, pues.

'La odisea', de Christopher Nolan Dado que siempre piensa y rueda a lo grande, no es de extrañar que, llegado el momento, Nolan haya querido versionar para la gran pantalla las páginas del poema épico de Homero sobre el arduo viaje de regreso a Ítaca que Odiseo emprende tras el fin de la guerra de Troya con el fin de reencontrarse con su esposa, Penélope. Su reparto es puro lujo: Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron y Lupita Nyong'o. Estreno el 17 de julio.

'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen El sexto largometraje del director de ‘Que Dios nos perdone’, ‘El reino’ y ‘As Bestas’, en el que ha vuelto a compartir labor de guionista con Isabel Peña, explorará la relación entre un aclamado director de cine y su hija, una actriz sin éxito -interpretados por Javier Bardem y Vicky Luengo, respectivamente-, para rodar juntos una película, enfrentándose a su tensa relación y a asuntos del pasado sin resolver del que ninguno de los dos ha querido hablar. Estreno el 28 de agosto.

Un instante del rodaje de 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen. / EPC

'Las aventuras de Cliff Booth', de David Fincher La secuela de ‘Érase una vez en Hollywwod’ -¿o tal vez es su 'spin-off'?-, viajará a 1977 para mostrarnos cómo, tras dejar de ejercer de doble de Rick Dalton (Leonardo DiCaprio), Cliff Booth (Brad Pitt) se dedica a ayudar a las élites de Hollywood a tapar escándalos sirviéndose a todo tipo de métodos. Será la cuarta colaboración entre Fincher y Pitt después de ‘Se7en’, ‘El club de la lucha’ y ‘El curioso caso de Benjamin Button’. Sin fecha de estreno.

Brad Pitt en 'Las aventuras de Cliff Booth'. / EPC

'Cumbres borrascosas', de Emerald Fennell Al ver la luz, sus primeras imágenes enfurecieron a muchos de los conocedores de la novela de Emily Brontë en la que se basa, sobre todo por dos motivos. Pese a que en el libro sus protagonistas son una adolescente morena y un gitano de piel oscura, en la película les dan vida Margot Robbie -rubia, 35 años- y Jacob Elordi -caucásico, piel clara-; además, se la promociona como una película de amor pese a que, según Brontë, los personajes son, respectivamente, una esnob y un psicópata. Veremos. Estreno el 13 de febrero.

'Dune: parte tres', de Denis Villeneuve Si sus dos primeras películas de ‘Dune’ se basaron en la primera novela homónima de Frank Herbert, ahora Villeneuve cerrará su trilogía adaptando la secuela ideada por el escritor, ‘Dune Messiah’, que exploraba las consecuencias del culto a su propia personalidad creado por el emperador galáctico Paul Atriedes. De nuevo, estará protagonizada por Timothee Chalamet, también al frente de otro de los estrenos del año-, ‘Marty Supreme’. Estreno el 18 de diciembre.

'Digger', de Alejandro González Iñárritu La primera película de Iñárritu rodada en inglés desde ‘El renacido’, coproducida entre él mismo y Tom Cruise, tendrá como protagonista al actor estadounidense en la piel del hombre más poderoso del mundo, y obligará a demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que él mismo ha causado lo destruya todo. Será una de las pocas comedias de la carrera del intérprete, y su contará también con Sandra Hüller, John Goodman, Michael Stuhlbarg y Jesse Plemons. Estreno el 2 de octubre.

'Aída y vuelta', de Paco León León ejerce de guionista, director y coprotagonista de la adaptación al cine de la ficción televisiva que le dio fama como actor, y en la que tendrá como compañeros de reparto a la mayoría de quienes ya lo fueron en su día: Carmen Machi, Miren Ibarguren, Eduardo Casanova, Mariano Peña y Pepe Viyuela, entre otros. La película se centrará en las vicisitudes relacionadas con el proceso de rodaje de un nuevo episodio de la serie. Estreno el 30 de enero.

'¡La novia!', de Maggie Gyllenhaal La segunda película como directora de la actriz es un remake de ‘La novia de Frankenstein’, protagonizada por Boris Karloff en la piel de la icónica criatura y por Elsa Lanchester en la de su pareja. Aquí, el monstruo estará encarnado por Christian Bale, y Jessie Buckley datá vida al personaje titular. A diferencia de la sofisticada solemnidad adoptada por Guillermo Del Toro en su reciente ‘Frankenstein’, la adaptación de Gyllenhaal adopta una estética deudora del punk-rock. Estreno el 6 de marzo.

'La bola negra', de Javier Ambrossi y Javier Calvo Segundo largometraje codirigido a dúo por Ambrossi y Calvo -primero de los dos que estrenan tras su ruptura como pareja sentimental-, tiene a Glenn Close como actriz protagonista. Su título alude a la obra teatral que Federico García Lorca apenas pudo empezar a escribir antes de ser fusilado en 1936, la única que se conoce del autor granadino con un personaje abiertamente homosexual. Su objetivo es reflexionar sobre lo que significa ser queer en diferentes épocas de la historia de España. Estreno el 2 de octubre.

'El día de la revelación', de Steven Spielberg ‘Tiburón’ es la película que dio a conocer a Spielberg, pero las que lo convirtieron en icono son ‘Encuentros en la Tercera Fase’ y ‘E.T. el Extraterrestre’, ambas centradas en la relación entre seres humanos y criaturas extraterrestres. Ahora, el director aborda el asunto por cuarta vez -también lo hizo en ‘La guerra de los mundos’- a través de un relato protagonizado por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo. Estreno el 12 de junio.

'Out of this world', de Albert Serra La primera película que el director catalán estrenará tras ganar la Concha de Oro con su magnífico documental Tardes de soledad será la primera de su carrera rodada en inglés. Se trata de una tragicomedia política protagonizada por Riley Keough -nieta de Elvis Presley- y F. Murray Abraham, y narra el viaje de una delegación estadounidense a Rusia en plena guerra con Ucrania para intentar encontrar una solución a una disputa económica relacionada con las sanciones. Sin fecha de estreno.

'The Mandalorian and Grogu', de Jon Favreau Primera película del universo creado por George Lucas que llega a los cines desde que ‘El ascenso de Skywalker’ puso cierre a las trobulaciones de los Skywalker, ejercerá de continuación de la serie ‘The Mandalorian’. De paso, permitirá a sus responsables comprobar si la saga ‘Star Wars’ continúa siendo un valor seguro cara a la taquilla y, en función de la respuesta que obtengan al respecto, decidir cuál es su futuro cinematográfico. Estreno el 22 de mayo.

'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo y Patrick Criado protagonizan la primera película que el director manchego estrena tras ganar el León de Oro del Festival de Venecia gracias a ‘La habitación de al lado’. Se trata de una comedia protagonizada por una directora de publicidad que, tras la muerte de su madre, intenta esquivar el luto refugiándose en el trabajo, hasta que un ataque de pánico la obliga a imponerse un descanso. Estreno el 20 de marzo.

'El diablo viste de Prada 2', de David Frankel La secuela de ‘El diablo viste de Prada’ (2006) recupera a los protagonistas de su predecesora -Anne Hathaway, Meryl Streep, Emily Blunt y Stanley Tucci- e incorpora a su reparto a rostros como Kenneth Branagh y Lucy Liu. Al parecer, su peripecia argumental se centrará en la temible Miranda Priestly (Streep), enfrentada tanto al declive de la industria editorial tradicional y como a su antigua asistente, Emily (Blunt), convertida en ejecutiva rival. Estreno el 30 de abril.