'Avatar: Fuego y cenizas' y el último trabajo de Marisa Paredes, esta semana en cines

'Avatar: Fuego y cenizas' es el estreno más esperado de la semana dada la inmensa capacidad de las dos primeras entregas de arrastrar espectadores a unos cines a los que por lo demás llegan menos propuestas de lo habitual, entre ellas la última película de Marisa Paredes o el regreso de Jodie Foster.

'Avatar: Fuego y Ceniza'

Tras colocar las dos primeras entregas de 'Avatar' en el podio de las películas más taquilleras de la historia en España y el resto del mundo, James Cameron regresa al planeta Pandora, cuyos recursos naturales anhelan conquistar los humanos sin importarles sus habitantes originales. 'Avatar: Fuego y Ceniza' dura 3:17 horas y sus espectaculares imágenes se disfrutan con distintos tipos de tecnología (2D, 3D...) y sin inteligencia artificial. Sam Worthington (un 'marine' convertido en na'vi) y Zoe Saldaña (su esposa guerrera) vuelven a esta fábula épica en la que cobra protagonismo un clan liderado por la malvada Varang (Oona Chaplin) junto a personajes encarnados por Sigourney Weaver o Stephen Lang. Se han prevendido más de 141.000 entradas en España.

'Emergency Exit'

En esta 'road movie' a medio camino entre lo cómico, lo absurdo y lo emotivo el director y productor Lluís Miñarro ('Love me not') muestra a catorce personajes que viajan en un autobús misterioso con un extraño destino, explorando los límites entre la vida y la muerte, la ensoñación y la realidad. La última película de Marisa Paredes, fallecida en 2024, tiene un elenco coral en el que aparecen Emma Suárez (‘Julieta’), Oriol Pla (‘Yo, adicto’), Albert Pla (‘La mesías’), Francesc Orella (‘Merlí’), Gonzalo Cunill (‘Dúo’), Aida Folch (‘Amar es para siempre’), Arielle Dombasle (‘Pauline en la playa’), Myriam Mézières (‘Flores de sangre’) y la japonesa Naomi Kawase (‘Aguas tranquilas’).

'Vida privada'

La aclamada actriz Jodie Foster ('El silencio de los corderos') protagoniza por primera vez un filme francés en el que interpreta a Lilian Steiner, una reconocida psiquiatra que decide investigar la muerte de uno de sus pacientes, convencida de que ha sido asesinado. En este thriller emocional con tintes de comedia e intriga dirigido por Rebecca Zlotowski, a Foster la acompañan Daniel Auteuil ('Happy End', 'Caché'), Matthieu Amalric ('La trama fenicia', 'El sol del futuro') Virginie Efira ('Los hijos de otros', 'Benedetta') y Vincent Lacoste ('Corazones rotos', 'Los buenos profesores').

'Keeper'

Dirigida por el estadounidense Osgood Perkins y con Nick Lepard a cargo del guion, este thriller de terror sobrenatural parte de la inofensiva escapada romántica de Malcolm y Liz, interpretados por Rossif Shuterland ('El cuento de la criada') y Tatiana Maslanay ('Orphan Black'), que planean pasar el fin de semana en una cabaña aislada por su aniversario. El regreso repentino de Malcolm a la ciudad deja a su novia atrapada entre los terribles secretos de la cabaña y un mal indescriptible que se cierne sobre ella.

'El extranjero'

Tras su presentación en el Festival de Venecia, el filme de François Ozon llega a los cines protagonizada por Benjamin Voisin (que ya colaboró con Ozon en 'Verano del 85') y Rebecca Marder ('Fantasías de un escritor'), en una propuesta que reinterpreta la novela existencialista homónima de 1942 de Albert Camus.

'La gran Navidad de los animales'

Esta película francesa, destinada a niños de entre 3 y 6 años y dirigida por 6 mujeres cineastas (Camille Alméras, Ceylan Beyoglu, Caroline Attia, Haruna Kishi, Olesya Shchukina y Natalia Chernysheva), recoge cinco historias de animales sobre amistad, generosidad y naturaleza, con la llegada del invierno y la Navidad como protagonistas.