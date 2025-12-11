Valeria Golino interpreta a la escritora italiana que halló su fuerza e inspiración entre rejas
Goliarda Sapienza, actriz y novelista, es el personaje principal de 'La vida fuera', filme que muestra su paso por la cárcel y su posterior relación con sus compañeras
Quim Casas
'La vida fuera'
Dirección: Mario Martone
Intérretes: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie
Estreno: 12/12/2025
Puntuación: * * *
Contada en tiempos alternos, dentro y fuera de la cárcel, ‘La vida fuera’ (que muy bien podría titularse también ‘La vida dentro’) reivindica la figura de Goliarda Sapienza, actriz, poeta y novelista italiana procedente de una familia anarquista y antifascista, que fue tratada con electroshocks, intentó suicidarse y, en 1980, fue encarcelada por vender joyas robadas.
Considerada una de las escritoras italianas más importantes del pasado siglo, Sapienza aparece en el filme que le ha consagrado Mario Martone como un personaje tan voluble como entero; una mujer curiosa que se hizo fuerte en la cárcel y mantuvo al salir estrechas relaciones con varias de sus compañeras de celda, a las que consideró sus mejores amigas tanto dentro como fuera.
El filme se construye a partir de la interpretación que Valeria Golino efectúa de Sapienza con distintas graduaciones: cuando busca cualquier tipo de trabajo porque están a punto de desahuciarla, se emborracha en el corazón de Roma, seduce con el intelecto y se expresa con el cuerpo. Martone demuestra buen gusto musical y hasta cinco canciones de Robert Wyatt (‘Memories’, “Little red ridding Hood hit the road’, ‘Blues in Bob Minor’, ‘The british road’ y su estupenda versión de ‘Round midnight’) se escuchan en diferentes momentos de la película.
Suscríbete para seguir leyendo
- El teniente coronel José Manuel Durán, elegido nuevo jefe del Estado Mayor en Baleares
- Koldo apunta a la posible participación de Armengol en las contrataciones investigadas
- La Audiencia de Baleares pone en busca y captura a la dueña de la inmobiliaria de Mallorca acusada de estafa
- Un experto en derecho inmobiliario de Mallorca: “Muy atentos a cuándo y cómo nos notifican el fin del contrato de alquiler porque nos puede salvar de terminar en la calle”
- Tartaletas de ensaladilla de pulpo: un aperitivo perfecto para esta Navidad
- Un inquilino de Palma se queda sin renovación de contrato por no aceptar más subidas del alquiler: 'O pagas o te vas de aquí
- Otra paciente denuncia haber sufrido abusos sexuales del médico detenido en Palma
- La iglesia dels Sagrats Cors de Palma estrena un espectáculo audiovisual inmersivo