El cine quinqui de Tosar, el romance de Óscar Casas y el terror de Freddy's destacan en la cartelera

El estreno por el que más apuestan los cines españoles esta semana es la película de terror basada en un videojuego 'Five Nights at Freddy’s 2', que llega junto al thriller de cine quinqui 'Golpes', con Luis Tosar y Jesús Carroza, y a una comedia romántica de Óscar Casas.

'Five Nights at Freddy’s 2', terror en la pizzería

'Five Nights at Freddy’s', fenómeno de terror producido por Blumhouse y basado en un exitoso videojuego, se convirtió en la película de terror con mayor recaudación de 2023. Con la esperanza de repetir la hazaña, llega un nuevo capítulo de "horror animatrónico", de nuevo con dirección de la estadounidense Emma Tammi y con guion del creador del videojuego, Scott Cawthon.

Regresan al reparto Theodus Crane y Matthew Lillard. Los nuevos personajes están interpretados por Freddy Carter ('Sombra y hueso'), Wayne Knight ('Parque Jurásico'), Mckenna Grace ('Los Cazafantasmas') y el icono del cine de terror Skeet Ulrich ('Scream: Vigila quién llama').

'Golpes', el guionista de 'La isla mínima' se pasa a la dirección

'Golpes' es un 'thriller' que actualiza el género quinqui con Luis Tosar y Jesús Carroza (ambos coincidieron en 'Celda 211' o 'El Niño') en el papel de dos hermanos, uno policía y otro delincuente, que entre atracos y cambios políticos en la Sevilla de 1982 deberán enfrentarse a las heridas aún abiertas de un pasado común que tiene que ver con la memoria histórica.

Es la primera película que dirige Rafael Cobos, guionista junto a Alberto Rodríguez de obras tan reconocidas como 'La isla mínima', '7 vírgenes' o la serie recién estrenada 'Anatomía de un instante', en la que también se abordan los baches de la Transición a la democracia.

'Me has robado el corazón', comedia romántica de Chus Gutiérrez

Escrita y dirigida por Chus Gutiérrez ('Retorno a Hansala'), esta comedia romántica con toques de 'road movie' está protagonizada por el, como Tosar, gallego Óscar Casas ('El orfanato') y Ana Jara ('Días mejores'), junto a un reparto con el compostelano Luis Zahera ('As bestas'), entre otros.

La película se inspira en un hecho real ocurrido en EE.UU, y cuenta la historia de Eric, un joven ingeniero que tras conocer a Vera en una aplicación de citas la engaña para que sea su conductora en su huida hacia Galicia tras robar un banco en Madrid.

'Valor sentimental', apuesta noruega por el Oscar y el Goya

El noruego Joachim Trier estrena en todo el mundo la película con la que ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes, y que aspira a representar a su país en la carrera al Oscar o en los próximos Premios Goya.

Trier repite en esta cinta con la actriz Renate Reinsve, con la que ya trabajó en 'La peor persona del mundo'. Se unen en el reparto Inga Ibsdotter Lilleaas, Stellan Skarsgård, Elle Fanning y Cory Michael Smith para contar la historia de una familia que intenta superar sus heridas del pasado y encontrar un camino hacia la reconciliación.

'Papeles', la perspectiva panameña de la filtración

Este thriller, inspirado en la filtración global de documentos confidenciales sobre empresas creadas para evadir impuestos del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca en 2016, muestra "la perspectiva panameña" del escándalo bajo la dirección de Arturo Montenegro.

El filme, protagonizado por Megan Montaner, Carlos Bardem, Antonio Dechent y Gustavo Bassani, aborda "la herida que les ha dejado a los panameños que el nombre de su país quede asociado a la palabra corrupción", explicó Bardem en una entrevista con EFE.

'Playa de Lobos', comedia de suspense de Guillermo Francella y Dani Rovira

Dirigida y escrita por Javier Veiga (O Grove, Pontevedra) y protagonizada por Guillermo Francella (‘El encargado’) y por Dani Rovira (‘Ocho apellidos vascos’), esta película es una inquietante combinación entre thriller psicológico y comedia de suspense.

Manu trabaja en un chiringuito de playa, y Klaus es un turista que no quiere levantarse de la última tumbona que falta por recoger. La tensión va subiendo entre ellos hasta que Klaus le hace a Manu una desconcertante y perturbadora propuesta.

'Eternity', romance para la eternidad

Comedia romántica de ciencia ficción dirigida por el estadounidense David Freyne. En un más allá donde las almas tienen una semana para decidir dónde pasarán la eternidad, Joan (Elizabeth Olsen, 'Bruja Escarlata y Visión') se enfrenta a la disyuntiva de elegir entre el hombre con el que ha compartido su vida (Miles Teller, 'Whiplash') y su primer amor (Callum Turner, 'Animales fantásticos'), que murió joven y ha estado décadas esperando a que ella llegara.

'Hanna y las Navidades olvidadas', dibujos animados

En esta película de Elena Ruiz, Hanna y sus amigos monstruos vuelven para vivir su primera Navidad juntos. Cuando la malvada gárgola se convierte en el espíritu de Navidad, todos los humanos y criaturas olvidan estas fiestas. Para salvarla, Hanna empieza una misión épica viajando por mundos repletos de magia y peligros.

'200% Wolf: Pequeño gran lobo', animación española-australiana

La primera coproducción oficial entre Australia y España (Atlántika Films y Flying Bark Productions) es la cuarta entrega del universo iniciado en 2020 con la película '100% Wolf: Pequeño gran lobo'. Esta nueva película -con voces de Macarena Gómez, Antonia San Juan y Nacho Guerreros- nos adentra en un bosque mágico donde la luna y los antiguos códigos de la manada cobran un nuevo protagonismo.

'Tommy Tom: En busca del peluche perdido', animación holandesa

Basado en los libros ilustrados de Jet Boeke, un clásico de la literatura infantil neerlandesa desde 1978, Tommy Tom da el salto a la gran pantalla con una animación dibujada a mano que conserva el trazo y los colores originales de las acuarelas.

'La tierra de Amira', drama sobre inmigración

Esta película del debutante Roberto Jiménez está protagonizada por Mina El Hammani ('Élite') y Manuel Morón ('El Bola'), premio al Mejor Actor en el reciente Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL) por esta interpretación de un viudo que vive apartado del mundo en una extensa y solitaria finca. Una noche atropella accidentalmente a Amira, una de tantas temporeras ilegales marroquíes que buscan en España un futuro mejor.

'Supernatural', documental sobre la verdad de un chamán

Ventura Durall ('La ofrenda', 'Los años salvajes') invita a sumergirse en una experiencia tan emocional como intelectual. La película aborda la figura de André Malby, un famoso chamán a quien muchos atribuyen curaciones milagrosas. Su leyenda se ve puesta en duda por el conflicto entre su hijo, un médico escéptico que ha rechazado su herencia espiritual, y una devota admiradora convencida de que Malby le salvó la vida telepáticamente.

'La ley de Sodoma', Rafael Gordon en blanco y negro

Esta película del director de 'La mirada de Ouka Leele' mezcla el humor más negro con la tragedia moral. Filmada en blanco y negro, 'La ley de Sodoma' sitúa su acción en un tribunal que parece suspendido fuera del tiempo. Cuatro personajes (interpretados por Arantxa de Juan, Víctor Rivas, Santiago Trancon y Ramón García del Pomar) se enfrentan en un juicio donde nada es lo que parece.