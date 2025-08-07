El terror y las secuelas marcan una cartelera con 'Karate Kid', 'Ponte en mi lugar' y 'Weapons'

Los espectadores de todas las edades podrán reunirse en la misma sala de cine con 'Karate Kid: Legends', 'Ponte en mi lugar de nuevo' y otras secuelas como 'Los futbolísmos 2', en una semana de agosto con una nutrida cartelera de estrenos, entre ellos 'Weapons', una de las historias de terror más esperadas del año.

'Karate Kid: Legends', el reencuentro de la pareja original

El universo de 'Karate Kid' se expande con una nueva película protagonizada por los legendarios Jackie Chan y Ralph Macchio, la pareja original de la franquicia inaugurada en 1984.

Bajo la dirección del británico Jonathan Entwistle ('Esta mierda me supera', 'The End of the F***ing World'), la nueva entrega cuenta la historia de superación de un prodigio del Kung fu (Ben Wang), sin pasar por alto su progresivo entrenamiento dirigido por el señor Han (Jackie Chan) y Daniel LaRusoo (Ralph Macchio), el primer Karate Kid ahora también maestro en esta cinta.

'Ponte en mi lugar de nuevo', nuevos cambiazos en la secuela

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis también se reencuentran en la pantalla en la secuela de 'Ponte en mi lugar', la alocada película que enamoró a millones de fanáticos de Disney que sigue utilizando la misma fórmula que en 2003, con cambiazos de cuerpo y mucha comedia ahora dirigida por Nisha Ganatra ('Personal Assistant', 'Late Night').

En esta ocasión, Tess (Curtis) y Anna (Lohan) van a sufrir una crisis de identidad diferente, enfrentándose a nuevos desafíos de la vida adulta como la convivencia entre familias y otros dramas adolescentes.

'Weapons', el terror más esperado

La crítica también espera con impaciencia el estreno de 'Weapons', una prometedora película de terror distribuida por Warner Bros Pictures, que resolverá el misterio central de este macabro thriller lleno de paranoias colectivas.

Se trata de la nueva película de Zach Cregger ('Barbarian') protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner y Alden Ehrenreich, en la que 17 niños desaparecen una noche en un pueblo remoto de los Estados Unidos. Son los estudiantes de secundaria de la clase de la señorita Justine, quienes, a salvedad de uno, huyen de sus casas.

'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata': otra adaptación del éxito de literatura infantil

Además, el cine español vuelve a estar presente en los estrenos de esta semana en la segunda película de 'Los fútbolísmos', que tras un parón de siete años vuelve al cine de la mano de Miguel Ángel Lamata ('Tensión sexual no resuelta', 'Una de zombis') para adaptar el décimo libro de la saga homónima de literatura infantil.

'Uno equis dos', humor negro y amistades peligrosas

Basada en una historia real, el tercer largometraje de Alberto Utrera ('Desmontando a Lucía') es una comedia negra en la que dos amigos (Paco León y Raúl Tejón) se replantean sus vidas al estar a punto de conseguir un pleno en el juego del 15, un puzzle que les unía en la universidad y que en el presente destapa otras verdades más oscuras.

'Indomables', con Jacob Elordi y Daisy Edgar-Jones

La adaptación cinematográfica de la novela 'On Swift Horses' (Shannon Pufahl) llega a las salas de cine españolas en 'Indomables', una historia en forma de triángulo amoroso que desafía el ideal del sueño americano con las actuaciones estelares de Daisy Edgar-Jones, Jacob Elordi y Will Poulter y la dirección de Daniel Minahan ('Juego de Tronos').

'Profesor Stanley Deen': aprendizaje más allá de las aulas

Las relaciones humanas también son el núcleo de 'Profesor Stanley Deen', la cinta de Damian Harris ('Gardens of the Night') que retrata el vínculo entre un maestro y un alumno autodestructivo en este drama psicológico que reivindica la importancia del amor y la enseñanza.

'Nunca más': un drama histórico a la finlandesa

Mientras Finlandia mantiene una peligrosa alianza con la Alemania nazi, un solo hombre, el empresario Abraham Stiller, se enfrenta al sistema para frenar las deportaciones de judíos en 'Nunca más' (de Klaus Härö), un drama histórico que llega desde Helsinki para demostrar que las películas europeas también pisan fuerte este verano.

'Stans', el documental de los fans de Eminen

Tampoco falta esta semana el documental, con el estreno de 'Stans', de Steven Leckart ('Challenger: The Final Flight'), que toma como guía una de las canciones más conocidas de Eminen, para indagar en las relaciones del rapero más famoso de los 2000 con sus fans.

'Aquel verano en París': una comedia olímpica

Por si alguien se hubiera olvidado de las olimpiadas francesas del pasado año, la obra de Valentine Cadic ('Omaha Beach') utiliza este evento mundial como telón de fondo para su nueva historia en 'Aquel verano en París', donde mezcla lo familiar con el deporte y el ritmo de una ciudad acelerada.

'Mi postre favorito', dulce y emancipadora

El menú de este listado de estrenos termina con 'Mi postre favorito', el enternecedor filme iraní de Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha, quienes tras colaborar juntos en 'El perdón' (2020) siguen la historia de una mujer de 70 años que desafía las normas de su entorno al vivir sola y retomar el control de su vida.