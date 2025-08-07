Crítica de 'Mi postre favorito': cuando buscar la felicidad es un crimen

'Mi postre favorito' Dirección: Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha Intérpretes: Lili Farhadpour, Esmaeel Mehrabi, Mohammad Heidari Año: 2024 Estreno: 8 de agosto de 2025 ★★★

Es del todo oportuno que, con su segundo largometraje dirigido a dúo, Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha traten de recordarnos la cruda realidad de las mujeres que viven bajo el represivo régimen iraní. No está claro, eso sí, que para ello sea realmente adecuado estructurar tres cuartas partes de la película a la manera de una comedia romántica cálida y levemente absurda centrada en dos adorables septuagenarios. Su protagonista femenina ha vivido sola durante décadas, y un día decide salir en busca del amor antes de que sea tarde. Con gran gentileza, logra seducir a un solitario taxista y lo invita a pasar la velada en su casa; allí conversan, beben más vino de la cuenta, bailan con pasión y hasta empiezan a pensar en un futuro compartido.

La película avanza al ritmo de la cita, a lomos de una cámara que acorta distancias a medida que aumenta la intimidad entre dos personajes que, en contra de lo habitual tanto en el cine iraní como en las historias de ancianos, exudan deseo; ella, además, exhibe una proactividad que resulta subversiva si se considera la violencia con la que el régimen de los ayatolás combate la autonomía y la sensualidad de la mujer.

El problema es que, en virtud de su giro final, 'Mi postre favorito' acaba castigando cruelmente la búsqueda de felicidad de sus personajes y, sin duda de forma involuntaria, sintonizando con la desquiciada moralidad oficial que impera en Irán.