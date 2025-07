Hollywood desembarcará en Venecia a lo grande para iniciar la carrera de los Oscar

Julia Roberts, George Clooney, Cate Blanchett, Guillermo Del Toro, Dwayne Johnson, Jim Jarmusch, Jacob Elordi, Jude Law, Lucrecia Martel, Werner Herzog, Adam Sandler, Yorgos Lanthimos, Al Pacino, Sofia Coppola, Emma Stone. Todos esos nombres forman parte de la lista tan variopinta como deslumbrante de figuras ilustres -mezcla de prestigio autoral y el tipo de glamur del que viven las alfombras rojas- que la Mostra de Venecia acogerá a partir del 27 de agosto en su 82ª edición, durante la que el certamen italiano promete volver a ejercer de plataforma de lanzamiento de los títulos que meses más tarde probablemente competirán por nominaciones y galardones en la sucesión de galas que Hollywood conoce como la Temporada de Premios.

En efecto, en la selección de películas participantes anunciada el martes por el director del festival, Alberto Barbera, es fácil encontrar varias que sin duda usarán la pugna por el León de Oro para iniciar su carrera a por el Oscar o el Globo de Oro. 'Jay Kelly', de Noah Baumbach, cuenta la historia de un actor de éxito en horas bajas a quien Clooney, sacando pecho metatextual, se encarga de dar vida. Dirigida por Benny Safdie y protagonizada por Johnson, 'The Smashing Machine' recrea tanto el meteórico ascenso del luchador Mark Kerr en el mundo de las artes marciales mixtas como su caída a causa de la adicción a los opiáceos. Otro 'biopic', 'The Wizard of the Kremlin', nos dará la oportunidad de comprobar si, a las órdenes del francés Olivier Assayas, Law resulta convincente en la piel de Vladimir Putin. Y la nueva película de Del Toro, 'Frankenstein', supone la consecución de un proyecto que ha ocupado 10 años de su vida y con el que el mexicano rinde tributo a un mito que ha influenciado toda su carrera. Por último, y aunque será presentada en la Mostra fuera de competición -así lo han decidido los jefes de Amazon Studios, sus productores-, cabe incluir también 'Caza de Brujas', la intriga sobre violencia sexual en el ámbito universitario que Roberts y Andrew Garfield han rodado a las órdenes de Luca Guadagnino.

Siete 'leones' de oro

Del Toro, que ganó el León de Oro gracias a 'La forma del agua' (2017), está lejos de ser el único de los cineastas presentes este año en la Mostra que ya tienen el preciado trofeo en su haber. Solo otros dos, eso sí, aspiran este año a repetir triunfo: ganador del certamen italiano con 'Pobres criaturas' (2023), Lanthimos presentará aquí su quinta colaboración con Stone, 'Bugonia', remake de la fantasía apocalíptica coreana 'Save the Green Planet' (2003); y el aclamado documentalista Gianfranco Rosi aspira por tercera vez al premio con 'Bajo las nubes' -un homenaje a la ciudad de Nápoles-, 12 años después de obtenerlo con 'Sacro GRA'.

Por lo que respecta a los otros cuatro ganadores del León de Oro en años previos que volverán a participar este año en el certamen -fuera de competición, eso sí-, todos ellos lo harán presentando un trabajo de no ficción: Sofia Coppola, que lo obtuvo gracias a 'Somewhere' (2010), rinde homenaje al diseñador Marc Jacobs en 'Marc by Sofia'; Laura Poitras, sorprendente vencedora del festival hace tres años con 'La belleza y el dolor' (2023), retrata al periodista Seymour Hersh en 'Cover-Up', y tanto Aleksandr Sokurov -que se llevó el León de Oro en 2011 gracias a 'Fausto'- como Tsai Ming Liang -que lo obtuvo en 1994 con 'Viva el amor', presentarán sendos trabajos autobiográficos: 'Director’s Diary' y 'Back Home', respectivamente. Y en la completa selección de documentales que la Mostra ofrecerá este año destacan dos más: 'Nuestra tierra', la esperadísima película de la argentina Lucrecia Martel sobre el activista indígena Javier Chocobar, y 'Ghost Elephants', un paseo por la jungla angoleña a cargo de Werner Herzog, que durante su visita en el festival también recibirá un premio honorífico en homenaje a sus seis décadas de carrera.

La selección anunciada hoy por Barbera incluye varios títulos destacables más. Como ya se desveló hace unas semanas, la película encargada de inaugurar el certamen será la nueva del italiano Paolo Sorrentino, 'La Grazia', una historia de amor que supone su séptima colaboración con el actor Toni Servillo, y junto a ella también participarán en el concurso 'Father Mother Sister Brother', tragicomedia familiar dirigida por Jim Jarmusch y protagonizada por Blanchett y Driver; la primera película de Kathryn Bigelow en ocho años, el drama político 'A House of Dynamite'; y el coreano Park Chan-wook estrenará 'No Other Choice'’, comedia negra basada en la misma novela de Donald Westlake que ya inspiró 'Arcadia' (2005), de Costa-Gavras.

Y fuera de la competición también se presentarán los nuevos trabajos de dos directores que no estrenaban película desde 2018: por un lado, Gus Van Sant presentará el drama criminal 'Dead Man’s Wire', protagonizado por Pacino; por el otro, Julian Schnabel estrenará 'In the Hand of Dante', cuyo excéntrico reparto -Gerard Butler, Martin Scorsese, Jason Momoa, Pacino, Franco Nero, Pacino, Gal Gadot, John Malkovich- invita a pensar que o bien será una obra maestra o bien un completo desastre. Falta poco para averiguarlo.