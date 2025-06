Quién es quién en los Coppola, el gran clan familiar cinematográfico

Posiblemente sin pretenderlo, Francis Ford Coppola se ha convertido en el patriarca de un gran clan familiar dedicado al cine en todas sus ramificaciones. De hecho, el concepto de patriarca le competiría a su padre, el compositor Carmine Coppola (fallecido en 1991), el primero del árbol genealógico-cinematográfico, autor de la música de varios filmes de su hijo y de la banda sonora de la restauración del clásico mudo ‘Napoleón’, financiada por Francis Ford a mediados de los 80.

Saber que tu padre, tío o abuelo ha rodado películas como 'El padrino' y 'Apocalypse now' debe marcar. Qué se lo pregunten a Sofia Coppola, tercera hija de Francis y Eleanor Coppola (fallecida en 2024), y la más distinguida del linaje. Gracias a su padre, que ha apadrinado sus filmes a través de American Zoetrope, Sofia debutó con ‘Las vírgenes suicidas’ y se hizo un hueco de oro en el cine ‘indie’ con ‘Lost in translation’.

Eleanor Coppola, Sofia Coppola y Roman Coppola. / EPC

Claro que la experiencia viene de antes, cuando Coppola padre utilizó un argumento original escrito por Sofia –que entonces tenía 17 años– para su episodio del filme 'Historias de Nueva York'. Después hubo un error táctico considerable: Coppola perdió a Winona Ryder para el papel de la hija de Michael Corleone en ‘El padrino III’ y decidió de un día para otro dárselo a su hija. Allí entendió la futura directora de ‘Priscilla’ que lo suyo no era estar delante de la cámara. Su madre, Eleanor, también dirigió. Hizo un par de filmes de ficción, pero su trabajo más meritorio es 'Hearts of darkness', documental sobre la dificultosa gestación y rodaje de ‘Apocalypse now’.

La directora Gia Coppola y Pamela Anderson posan en la alfombra roja de la película ‘The Last Showgirl’ en el Festival de Cine de San Sebastián 2024, a 27 de septiembre de 2024, en San Sebastián (España). La película se estrena este viernes. / EPC

Gia Coppola, nacida en 1987, es hija de Gian-Carlo Coppola, el hijo mayor de Francis. Trabajó como productor asociado en 'Rebeldes' y 'La ley de la calle', pero murió a los 22 años en un accidente de navegación. La gran tragedia de la familia. Ocurrió en 1986, así que Gia no llegó a conocer a su padre. La ausencia de una relación paternofilial truncada se nota en algunos pasajes de su tercer largometraje, 'The last show girl'. En el primero, 'Palo Alto', adaptó relatos de James Franco. También ha rodado anuncios y videoclips, como su tía Sofia.

En ‘Megalópolis’ aparece como reportera Romy Mars. Tiene 18 años y es hija de Sofia Coppola y el cantante de Phoenix, Thomas Mars. La última, de momento, en sumarse a la fiesta familiar y cinematográfica bajo la protección del abuelo Francis. / EPC

Más celebridades. Nicolas Cage, cuyo nombre original es Nicolas Kim Coppola, puede que al principio decidiera tomar distancia con el nombre familiar. Su padre, August Floyd Coppola, se dedicaba a la docencia universitaria. Su tío Francis le dio en 'Peggy Sue se casó' su primer papel con entidad. El hermano mayor de Cage, Christopher Coppola, si ostenta el lustroso apellido, pero las películas que ha dirigido poca relación guardan con este ecosistema artístico-familiar: ha realizado cintas como 'La viuda de Drácula', sobre vampiros y sectas satánicas.

La idea de convertir a alguien de la familia en actriz le salió mejor a Francis con su hermana pequeña, Talia Shire, que con su hija. No dudó en darle el papel relevante de la única hija del clan Corleone en la saga de ‘El padrino’, aunque Talia alcanzó una moderada popularidad siendo la novia de Stallone en los filmes del púgil Rocky Balboa. / EPC

Talia se casó en segundas nupcias con Jack Schwartzman, productor de entre otras 'Bienvenido Mr. Chance'. Todo queda en el cine. Así lo entendieron sus dos hijos, Robert y Jason Schwartzman. Robert hizo pequeños papeles en cortos y largos de Sofia y Gia, hasta debutar como director en 2016 con la extraña comedia romántica 'Dreamland'. Jason se decantó rápidamente por la interpretación y ha trabajado con toda la familia: con el tío Francis en 'Megalópolis', con su hermano en 'Dreamland', con sus primos Sofia y Roman Coppola en 'María Antonieta' y 'CQ', respectivamente, y con su prima segunda Gia en 'Popular'.

Jason también es habitual en el cine de Wes Anderson, cineasta con el que ha congeniado igualmente Roman Coppola, segundo hijo de Francis. Además de dirigir la curiosa 'CQ’, Roman es coguionista de 'Moonrise kingdom', 'Isla de perros' y 'La trama fenicia', entre otros filmes de Anderson.

