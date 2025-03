El esperado encuentro entre Penélope Cruz y Scarlett Johansson en los Oscars

Las redes sociales han enloquecido con la reunión entre Penélope Cruz y Scarlett Johansson durante la entrega de los premios Oscar 2025. Las dos actrices, que se conocieron durante el rodaje de la película 'Vicky Cristina Barcelona', se han encontrado en la alfombra roja.

La madrileña y la estadounidense protagonizaron la película de Woody Allen, estrenada en 2008, que también contaba con Javier Bardem en el reparto. La película se rodó en Estados Unidos y España, concretamente en Catalunya y Asturias. El inicio del rodaje fue en julio de 2007 y terminó a finales de agosto.

En la película, Vicky (Rebecca Hall) y Cristina (Johansson) son dos jóvenes norteamericanas que van a Barcelona a pasar unas vacaciones de verano. Vicky es sensible, racional y tiene intención de casarse; Cristina es apasionada y busca aventuras emocionantes; en realidad, no sabe muy bien lo que quiere, pero sabe perfectamente lo que no quiere. En Barcelona, ambas se ven envueltas en una relación poco convencional con Juan Antonio (Bardem), un conocido pintor vinculado sentimentalmente a su exmujer María Elena (Cruz).