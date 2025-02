Quién es quién en el biopic de Bob Dylan, 'A Complete Unknown'

‘A complete unknown’ reconstruye los inicios de Bob Dylan a la vez que retrata una época, de 1961 a 1965, la de la escena folk neoyorquina y el festival de Newport. Ahí aparecen otros personajes fundamentales de la música norteamericana como Joan Baez, Pete Seeger, Johnny Cash, Woody Guthrie, Alan Lomax o Bobby Neuwirth además de, enmascarada con otro nombre, la pareja de Dylan en aquellos años, Suze Rotolo.

Joan Baez, interpretada por una sobresaliente Monica Barbaro. / EPC

Joan Baez (Monica Barbaro)

Joan Baez aparece en la película a través de su relación con Dylan. Ella había triunfado antes que él. Nacida en Staten Island en 1941, tuvo una infancia complicada a causa de los abusos paternos, que ella no procesó en toda su dimensión hasta años después. El folk en su máxima expresión de canción protesta le pertenece a ella. Logró el éxito inmediato con su primer disco, ‘Joan Baez’ (1960), con varios temas tradicionales arreglados por ella, entre otros la versión de ‘House of the rising sun’ utilizada en el filme. Su relación tormentosa con Dylan es ampliamente contemplada en la película, en giras o cuando ella vivía en el Chelsea Hotel neoyorquino. La interpreta una sobresaliente Monica Barbaro.

Edward Norton hace de Pete Seeger. / EPC

Pete Seeger (Edward Norton)

En la película se le retrata como un humanista del folk americano, un tipo apacible y hogareño, comprensivo incluso cuando Dylan decidió dinamitar el festival de Newport consagrado al folk. Seeger (1919-2014) fue un músico íntegro, explorador de las raíces musicales de su país. Empleó el banjo como instrumento, en vez de la guitarra, y siempre estuvo comprometido con los derechos de los oprimidos. En los años 50 se las vio con el comité de actividades antiamericanas por su inclinación izquierdista y abiertamente pacifista. Tomó a Dylan bajo su protección cuando este era un pipiolo recién aterrizado en Nueva York. La interpretación que de Seeger hace Edward Norton es de lo más notable del filme.

Elle Fanning interpreta a Sylvie Russo, la novia eterna de Dylan. / EPC

Sylvie Russo/Suze Rotolo (Elle Fanning)

Elle Fanning interpreta a Sylvie Russo, la novia eterna de Dylan entre 1961 y 1965, la época comprimida en la película de James Mangold. Es el único personaje a quien se le ha cambiado el nombre, ya que en realidad se trata de Suze Rotolo (1943-2011), pintora en la escena del Greenwich Village que fue pareja de Dylan en esos años convulsos en lo personal y en lo musical. Es sin duda el personaje con más licencias en el filme. Su importancia fue capital en aquel tiempo de formación. Apareció en la icónica portada del segundo álbum del cantante, ‘The freewheelin’ Bob Dylan’ (1963), caminando abrazada a él por una calle nevada. Su autobiografía, publicada en 2008, no se titula en vano ‘A freewheelin’ time’.

Johnny Cash es interpretado por Boyd Holbrook. / EPC

Johnny Cash (Boyd Holbrook)

Tiene tres apariciones en el filme, pero son fulgurantes. Según se nos cuenta en esta ficción basada en hechos reales, Cash fue uno de los que animó a Dylan a tocar su blues eléctrico en el festival de Newport, y le gustó su propuesta. Le da vida un Boyd Holbrook que concentra en esas pocas escenas todo el poder de atracción –y autodestrucción– de la estrella de la música country, aunque también dinamitó ese estilo. Cash (1932-2003) fue víctima del alcohol y las anfetaminas en un tramo de su vida. Su disco en directo de 1969 en el penal de San Quintín es un hito. James Mangold, director de ‘A complete unknown’, ya le dedicó un filme en 2005, ‘En la cuerda floja’, interpretado por Joaquim Phoenix.

Scoot McNairie se mete en la piel de Woody Guthrie. / EPC

Woody Guthrie (Scoot McNairie)

Cuando Dylan llegó a Nueva York en 1961, Woody Guthrie estaba hospitalizado. Lo primero que hizo fue visitarlo. En el filme es una secuencia muy emotiva en la que también está presente Seeger: pasado, presente y futuro de la música americana. Falleció en octubre de 1967, a los 55 años, a causa de la enfermedad de Huntington. Viajó por todo el país, tenía una profunda convicción antifascista y dejó un legado musical enorme en el que retrató las turbulencias sociales de la Gran Depresión. Dylan le dedicó ‘Song to Woody’, Billy Bragg y Wilco recuperaron sus canciones inéditas en 1995 y uno de sus himnos es ‘This land is your land’. David Carradine le dio vida en el filme ‘Esta tierra es mi tierra’ (1976).

Will Harrison hace del productor y road manager de Dylan, Bob Neuwirth. / EPC

Bob Neuwirth (Will Harrison)

Aunque en el periodo de electrificación de la música de Dylan –que cristalizaría en tres discos fundamentales, ‘Bringing it all back home’, ‘Highway 61 revisited’ y ‘Blonde on blonde’– siempre se habla del guitarrista Mike Bloomfield, el organista Al Kooper y el productor Tom Wilson, la figura de Bobby Neuwirth (1939-2022) en este proceso sería fundamental. Colaboró con Janis Joplin y Kris Kristofferson y se convirtió en el ‘road manager’ de Dylan y su principal asesor en las giras de mediados los 60. Cantante, compositor, productor y arreglista, también se dedicó a la pintura y no grabó su primer disco hasta 1974. Después trabajaría con Dusty Springfield, John Cale y Hal Willner, entre otros.

Alan Lomax es interpretado en la película por Norbert Leo Butz. / EPC

Alan Lomax (Norbert Leo Butz)

Alan Lomax (1915-2002) es, junto a Harry Smith, el gran etnomusicólogo estadounidense. Importantísimos son sus trabajos de campo: pasó años viajando por el país y registrando al magnetófono canciones de campesinos, granjeros, habitantes de los Apalaches, presos, trabajadores de los campos de algodón o cantantes anónimos de blues y folk. Hizo lo mismo en Irlanda, España o Italia. Sus recopilaciones de canciones populares del siglo XX, muchas de ellas grabadas por él por vez primera, suponen un gran legado. No sale bien parado en la película, ya que es el más reacio a que Dylan salga al escenario del festival de folk Newport para tocar su inusitado blues eléctrico y acaba liándose a puñetazos.

Suscríbete para seguir leyendo