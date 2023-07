Antes de empezar el rodaje de ‘Barbie’, la particular odisea de la muñeca Barbie en el mundo real tras ser expulsada de su hábitat natural de muñecas, la directora del filme, Greta Gerwig, le pidió a Margot Robbie que viera cinco películas para preparar el personaje. Dos eran los musicales de Jacques Demy ‘Los paraguas de Cherburgo’ y ‘Las señoritas de Rochefort’, escenificados en estilizados y coloristas mundos de artificio. También la historia fantasiosa de amor entre un hombre y una sirena contada en ‘Un, dos, tres… splash’; la comedia de amores adolescentes y surfistas ‘Al diablo la pubertad’ y, por último, ‘El show de Truman’, conectada a través de la idea de alguien (Truman y Barbie) que escapa del mundo imaginario en el que vive para conocer el mundo real. No le recomendó que viera las muchas películas en las que ha sido protagonista la famosa muñeca creada por la firma Mattel hace 64 años.

La primera aparición audiovisual de la icónica muñeca fue con ‘Barbie y las estrellas del rock: Fuera de este mundo’ (1987), un musical galáctico y animado de 30 minutos para televisión. Llegarían a partir de 2001 cerca de 40 filmes de animación por ordenador, muchos de ellos con la voz de la dobladora canadiense Kelly Sheridan como Barbie y destinados al mercado del vídeo y DVD: solo para muy fans.

El primero fue ‘Barbie en el Cascanueces’, en el que la muñeca baila al son del ballet de Tchaikovski. Seguirían historias de Barbie con ‘Rapunzel’, ‘El lago de los cisnes’, ‘Pulgarcito’ o ‘Cuento de Navidad,’ con alguna excepción a tantas trasposiciones a mundos fantásticos como ‘Los diarios de Barbie’ (2006), donde es mostrada como una adolescente insegura, o una adaptación de ’Los tres mosqueteros’ de 2009 en la que Barbie emula a D’Artagnan y desea convertirse en mosquetera. Con el tiempo dejaría atrás los cuentos de hadas y protagonizaría historias relacionadas con los videojuegos, el espionaje o la aventura espacial.

Pero su impacto en la cultura popular es mucho más grande –en el verano de 2009, cuando se cumplían 50 años de su nacimiento, la desaparecida Sala Vinçon de Barcelona organizó una exposición centrada en la evolución de la muñeca en el mundo de la moda, el diseño, la fotografía y la publicidad– y ha sido utilizada en propuestas relevantes de todo tipo, caso del cuadro de Andy Warhol ‘Portrait of Billy Boy as Barbie’, realizado en 1986. El maestro del pop art pintando al juguete más pop de la historia.

El primerizo mediometraje de Todd Haynes ‘Superstar: The Karen Carpenter Story’ (1987) se centra en la música de Carpenters y la anorexia nerviosa que padecía la baterista y cantante del dúo, Karen Carpenter, fallecida a los 33 años. La peculiaridad de este ‘biopic’ experimental es que el futuro director de ‘Lejos del cielo’ y ‘Carol’ representó la historia de Karen mezclando algunas imágenes documentales con imaginativas recreaciones filmadas con muñecas Barbie que representan a todos los personajes.

La idea era demoledora: Barbie ha representado durante décadas un ideal canonizado de belleza femenina que ha fomentado no pocos trastornos de la alimentación como la misma anorexia. En principio no hubo problemas con la familia, que incluso cedió los derechos de las canciones originales del dúo, pero en 1990 el hermano de Karen, Richard, demandó a Haynes por no haber respetado los derechos de autor. El cineasta perdió el litigio y la película fue retirada de circulación en 1990, convirtiéndose desde entonces en una cinta maldita de auténtico culto.

También existe un filme surcoreano titulado ‘Barbie’, de 2011, sin ninguna relación con la icónica muñeca: Barbie es aquí el nombre de la hija de un estadounidense que se dispone a adoptar a una niña coreana.

Después de una breve aparición como guía turística en ‘Toy story 2’ (1999), Barbie tuvo un papel privilegiado en ‘Toy story 3’ (2010), en la que se sumó Ken. Este aparece, con la voz de Michael Keaton, como apuesto anfitrión de Woody y el resto de los juguetes en la guardería de Sunnyside, aunque quien le interesa desde el primer momento es la Barbie (voz de Jodi Benson) que ha donado la hermana de Andy a la guardería. Barbie mira a Ken obnubilada, fascinada por su cabello rubio, su florido pañuelo al cuello y la camisa desabrochada, y le pregunta si se conocían de antes. Después, impresionada por el generoso guardarropa de Ken, le pide que le haga un desfile de modelos solo para ella. Pixar situó en su justo sitio la ambigüedad erótica de la pareja de muñecos.