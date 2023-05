Los guionistas españoles ante el 'streaming' de series y películas: más trabajo, pero datos opacos

El cine ya no puede entenderse hoy sin el ‘streaming’. Las series de televisión compiten con las películas. Preguntamos a los guionistas Borja Cobeaga, Isabel Peña, Aitor Gabilondo, Coral Cruz, Marta Libertad y Fernando Navarro hasta qué punto les ha cambiado la vida la aparición de ficción a raudales en las plataformas.

Isabel Peña recuerda que "empezó como una gran noticia: más trabajo y, además, la posibilidad de crear y escribir historias distintas, más adultas, alejadas de lo que el ‘prime time’ marcaba". Peña escribió con Sorogoyen la miniserie ‘Antidisturbios’ para Movistar Plus+. "Pero muy rápidamente ese panorama se ha ensombrecido", añade. "Cada vez arriesgan menos a nivel creativo y se exigen los materiales en menos tiempo, cuando en esta profesión el tiempo es vital para hacer bien tu trabajo. Por supuesto, hay excepciones".

Aitor Gabilondo es el responsable de una de las series españolas de más éxito, ‘Patria’, según la novela de Fernando Aramburu. Opina que "hay un mayor volumen de trabajo. Las condiciones también han mejorado porque los sueldos han subido. También el reconocimiento por nuestro trabajo. Eso no significa que todo sea de color de rosa. Hay batallas que librar, como la del reparto de derechos".

Cada vez menos riesgo

Ninguna productora quiso financiarle ‘Fe de etarras’ y Borja Cobeaga terminó haciéndola en Netflix. Su primera impresión sobre las plataformas es buena: "Han dado muchísimo trabajo a todo el audiovisual". Pero no todo funciona: "Es cierto que el discurso inicial de todas las plataformas era más revolucionario. Años después están convirtiéndose en un Telecinco o Antena 3 de pago. Porque donde había ‘House of cards’ o ‘The wire’ ahora también hay ‘reality shows’ o series que se parecen mucho a las que ya se producían en la tele generalista".

Conviene profundizar en lo ya conquistado. Para Cobeaga hay dos aspectos relevantes: "El primero es que esto no ha sido una burbuja, sigue habiendo mucho trabajo en guion y demás oficios del audiovisual. En segundo lugar, las plataformas han permitido hacer cosas inimaginables en la producción española. Cuando no existían era impensable que a mí me encargaran hacer una serie sobre cómo me saqué el carné de conducir (‘No me gusta conducir’). Sé de muchos casos de series que no habrían sido posibles sin las plataformas".

En similar línea ahonda Coral Cruz, para quien "el auge de la ficción en las plataformas ha aumentado notablemente la oferta de trabajo para los guionistas españoles. Hay mucho más trabajo, sobre todo, de desarrollo de nuevas propuestas". La creadora de ‘Ser o no ser” para RTVE Play es consciente de que "después de unos años de mucha esperanza sobre el cambio que trajeron las plataformas, ahora se ha instaurado una especie de premisa de prudencia máxima a la hora de apostar por ciertos proyectos más arriesgados en forma y contenido".

Más vías de financiación

"Yo empecé a escribir cine antes de la llegada de las plataformas, y espero seguir haciéndolo si algún día se van", explica Fernando Navarro. Para el guionista de ‘Verónica’, "los modelos de financiación y producción siempre mutan. Antes había una única vía de financiación, o dos o tres. Ahora son unas pocas más. Pero no nos podemos confiar. ¿Cuánto durará? No pienso mucho en eso. Solo pienso en terminar el próximo guion que me han encargado".Marta Libertad evoca su experiencia personal: "Cuando me gradué en ESCAC en la especialidad de guion y siendo de Barcelona, había pocas posibilidades para trabajar como guionista. El auge de las distintas plataformas hizo que hubiera mucho más trabajo para mucha más gente. Antes de eso, si tenías una película ‘de autor’ pasabas por TVE (y éramos muchos), mientras que si tenías una comedia más ‘comercial’ o algo de género, te dirigías a Telecinco o Antena 3. Había pocas posibilidades para que un proyecto consiguiera la financiación que necesitaba. Eso cambió con las plataformas. Por otra parte, a excepción de Filmin, la opacidad de sus datos de visionado dificultó bastante la gestión de los derechos de autor a la que los guionistas y otros profesionales tienen derecho".