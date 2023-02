'The Whale', 'Aftersun', 'Todo a la vez en todas partes', 'Euphoria', 'Hereditary', 'Midsommar', 'Lady Bird', 'Uncut gems', 'Ruido de fondo', 'The Florida Project', 'Irma Vep'… Quizá para muchos esta lista de títulos de series y películas estrenadas en los últimos años, con gran éxito e incluso con cierto impacto cultural y social, no tenga mucho sentido. Y sin embargo, sí que tienen un hilo conductor que además fue fundamental para su creación: todas están producidas por A24, un estudio independiente con sede en Nueva York, fundado hace poco más de 10 años, pero que en los últimos tiempos se ha convertido en el referente incontestable del nuevo cine independiente norteamericano. Y, de hecho, en mucho más que eso.

A24 ha conseguido algo que ningún otro estudio del mundo había logrado en la historia: convertirse en una marca y no en una cualquiera, una que tiene mucho más que ver con Supreme que con la Fox. De manera similar a sellos discográficos como Sacred Bones, Rough Trade, Subterfuge o Sonido Muchacho, cuyos seguidores confían en el gusto de las personas que los dirigen, A24 es el estudio de confianza para muchos que saben que si al inicio de una película o serie aparece su conocido sello, es probable que lo que vean a continuación les vaya a gustar.

El estudio acumula más de 92.000 seguidores en r/A24, su hilo de Reddit, 1,8 millones en Twitter y 1,5 en Instagram. El 'merchandising' que la marca comenzó a producir en 2017 es todo un éxito y se lanza como las colecciones de las grandes marcas de ropa, en 'drops' que se agotan en muy poco tiempo, y cuyas piezas van desde camisetas y sudaderas a pins, tazas, discos, revistas, libros, guiones y cualquier otro tipo de objeto de colección. Un ejemplo que últimamente volvió completamente locos a los fans del estudio fue la vela en forma de Plug Anal / Trofeo de Auditor del mes, inspirada en la película 'Todo a la vez en todas partes'.

Para canalizar un poco este seguimiento, el estudio lanzó una especie de club de fans bautizado como AAA24 (por All Access A24) y una discográfica, A24 Music, centrada en crear música original y estrategias de lanzamiento innovadoras bajo la cual se han lanzado 'singles' originales de David Byrne, Mitski y Charli XCX, entre otros.

Los inicios

En realidad, todo empezó de forma mucho más modesta. Nadie hubiera presagiado el éxito actual en 2012, cuando Daniel Katz, David Fenkel y John Hodges recorrían la autopista italiana llamada A24 en dirección a Roma y decidieron que había llegado la hora de dejar sus trabajos en varias compañías de la industria cinematográfica y fundar su propio proyecto. Los tres fundadores creían firmemente que era posible montar una compañía que hiciera las cosas de forma diferente y redefinir de paso la forma en la que se hacían y se vendían las películas independientes en aquellos momentos.

Katz, Fenkel y Hodges eran grandes admiradores del cine independiente de los 90 y pensaban que existía un vacío en el mercado para películas que combinaran un cierto riesgo formal con una sólida calidad artística. Desde el principio, A24 quiso convertirse en el “hogar” para los creadores que apostaran por un estilo y una forma de contar historias única y diferente, dándoles todo el control creativo de sus obras. “Hoy en día, Hollywood está dominado por contables”, afirmó Harmony Korine en relación a A24 en una entrevista para la edición estadounidense de GQ en 2017, “y cada vez que hablas con alguien que no es un contable o un chupatintas, resulta excitante. Ellos tienen corazón”.

Algo difícil de definir

Durante sus primeros años de vida, A24 no produjo ninguna película, sino que se dedicaba a la distribución. Sus primeros éxitos en este campo llegaron con 'Spring Breakers' (2012) de Harmony Korine, 'Ex Machina' (2014), 'La habitación' (2015) y 'La bruja' (2015). Hubo que esperar hasta 2016 para que firmaran su primer largometraje en colaboración con Plan B Entertainment. Se trató de 'Moonlight', de Barry Jenkins, que narra la infancia, adolescencia y madurez de Chiron, un chico afroamericano, huérfano de padre, que crece en un suburbio deprimido y conflictivo de Miami. Su primera apuesta no pudo ser más acertada: la crítica alabó el film de forma unánime y se hizo con tres premios Oscar, incluyendo el de mejor película, de un total de ocho nominaciones.

En seguida llegaron otros títulos como 'Lady Bird', 'The Florida Project', 'The Disaster Artist', todos en 2017, 'Hereditary' (2018), 'Euphoria', 'Midsommar', 'Uncut Gems' y 'El Faro' en 2020, 'X' y 'Pearl' en 2022… A lo largo de todos estos años, la compañía ha estrenado más de 100 películas y series de todos los géneros y estilos imaginables (algunas también con muy malas críticas), pero de alguna forma, todas tienen algo en común, algo que no resulta muy fácil de concretar.

“No hay solo un A24, pero pueden rastrearse unas líneas bastante claras en sus últimas apuestas”, nos explica la crítica de cine Mariona Borrull. “Si entre todas sus películas tuviéramos que identificar algún rasgo en común, quizás sería la voluntad de encontrar o construir un atractivo 'indie' identificable a simple vista. Películas con efectos visuales brillantes, como el famoso 'giro A24', que pone la cámara del revés a la espera de perturbarnos. Y luego, el espacio para que intérpretes y cineastas que ya han construido una marca puedan retorcer su imagen pública”.

La crítica también se refiere a que, aunque no todas las películas de A24 van dirigidas a un público joven, sí que muchas de ellas están protagonizadas por gente joven. “En 'Lady Bird' o 'The Farewell', las protagonistas están hastiadas y son perfectamente conscientes de su condición de desventaja crónica. El cansancio que llevan encima es muy cool a día de hoy (mira qué estrellas desaliñadas consumimos: Zendaya y Timmy Chalamet)”, explica. “Súmale el peso que el género fantástico y de terror ha tenido en la formación de marca de A24 y tienes la mezcla perfecta: el público juvenil, aquel nicho que consume regularmente cine de terror en salas, tiene hoy una marca de referencia, a la que volver para encontrar historias que les suenan de cerca. Además, A24 siempre ha tenido una especial deferencia en cuidar la estética de sus títulos, ya sean más o menos fantásticos. Que una película se vea bien y que tenga buena música es fundamental para quedar grabada en la memoria cinéfila del público joven. Además, una puesta en escena que puedas llevar contigo fácilmente, como fondo de pantalla o como canción en Spotify, alarga la vida de una película. Cuando eres joven y te obsesionas con una obra que de repente te arrebata, querrás llevarla contigo a todas partes, venderla y enseñarla a tus colegas. Diseñar películas que sean atractivas a la vista y al oído, que puedan resumirse en un fotograma o un tema musical, ha sido uno de los mayores puntos fuertes de A24 en los últimos años.”

Cómo vender en la era de internet

Pero aparte de la calidad intrínseca de sus producciones, hay otra cosa importantísima en la evolución de A24 sin la cual este artículo nunca habría existido. La compañía fue una de las primeras del sector en sacar partido del potencial que la nueva cultura de internet podía tener a la hora de publicitar un contenido. Desde el principio se dieron cuenta de que si invertían en publicidad tradicional: vallas, campañas en televisión, etc., el menor fracaso podría llevarles al cierre definitivo.

Así que, en lugar de eso, se volvieron hacia las nuevas posibilidades que les ofrecían unas redes sociales que estaban en plena expansión y a la utilidad de crear campañas virales a través de ellas. El primer post de Instagram de A24 es del 25 de junio de 2013 y desde entonces se han mantenido activos posteando memes sobre sus películas, su merch y todo tipo de clips e imágenes que conseguían despertar en los potenciales espectadores las ganas de llenar las salas.

El nivel de experimentación, especialmente al principio, era elevado: para el estreno de 'Ex Machina' en el Festival South by Southwest en 2014, la empresa creó un bot en Tinder con el personaje que Alicia Vikander interpretaba en la película, Ava. Cuando un usuario hacía match con ella, le acababa dirigiendo a su cuenta de Instagram donde se descubría todo el pastel.

A24 surgió en un momento en el que todo se hizo más visual en internet. Donde los contenidos extraídos de sus películas, que siempre contaban con una dirección de arte y fotografía espectaculares, encajaban perfectamente. Tan, tan cuidada estaba la imagen que a veces hacía pensar si los memes y las piezas que se acababan haciendo virales ya se pensaban directamente en el set de rodaje. Con el tiempo, y gracias al éxito en redes, ir a ver una de sus pelis se convirtió en tendencia y parte de lo cool del momento.

Un ejemplo perfecto de esta atención al impacto en redes sería lo que ocurrió con la comedia 'Swiss Army Man' de 2016. Cuando se estrenó en Sundance nadie parecía muy interesado en distribuirla pero, de repente, un ejecutivo de A24 llegó con una oferta difícil de rechazar a la que añadió “o firmas con nosotros o saltaré por la ventana”. Tenía muy claro que las imágenes y el humor de la cinta, además de que estuviera protagonizada por Daniel Radcliffe ('Harry Potter'), garantizaba un impacto en internet de incalculable valor.

Gracias a todo esto el estudio ha recibido un total de 49 nominaciones a los Oscars e innumerables a otros galardones como los Globos de Oro o los Critics’ Choice Awards. Este año A24 será el estudio más nominado de la ceremonia de Hollywood con 18 nominaciones repartidas entre 6 de sus películas. Le superaría el imperio Disney con 22 si se suman sus diferentes marcas (Searchlight, Pixar, 20th Century y Marvel), pero gigantes de la producción como Netflix, Warner Bros.' o Paramount quedan por detrás. Además, con estrenos en los próximos meses como 'Beau is afraid', protagonizada por Joaquin Phoenix, 'Past Lives' o 'You Hurt My Feelings', nada parece indicar que la estrella de A24 se esté apagando.