Los intérpretes latinos siempre han tenido un hueco especial en el corazón de Hollywood. Tanto ellos como ellas resultan seductores, intensos y atractivos en un negocio más habituado a otros tipos de belleza. Y esas características han concitado el interés de los Premios Oscar en más de una ocasión.

Ana de Armas es una de las más recientes estrellas al alza que proviene del mundo latino. Con la gala de entrega de los Premios Oscar 2023 a la vuelta de la esquina -es la madrugada del 12 al 13 de marzo-, la cubana ha sido nominada como una de las candidatas a Mejor actriz protagonista por su trabajo en 'Blonde', la película dirigida por Andrew Dominik en la que interpreta a Marilyn Monroe. Este es solo el último paso en la carrera de la artista, que arrancó cuando apenas era una adolescente de 16 años en su Cuba natal y el cántabro Manuel Gutiérrez Aragón la eligió para participar en 'Una rosa de Francia'. Ella tuvo que dejar a medias su formación en la Escuela Nacional de Teatro cubana para participar, lo que dio el pistoletazo de salida al recorrido de una de las actrices con más brillo de los últimos tiempos.

Gracias a los contactos que hizo en el rodaje de la película, terminó trasladándose a Madrid con apenas 18 años. Antes había rodado en Cuba y había participado en proyectos de 2007 como 'El edén perdido' y 'Madrigal'. En España no perdió el tiempo. Tardó apenas un par de meses en ser elegida para interpretar un papel en la serie de Antena 3 'El internado', lo que la catapultó inmediatamente a la fama en suelo español, y en 2009 también formó parte del reparto de 'Mentiras y gordas'.

Decidida a expandir sus horizontes, estuvo viviendo en Nueva York con la intención de aprender inglés, aunque terminó regresando a España para actuar en 'Hispania, la leyenda'. Su trabajo en la serie coincidió con sus primeros intentos de entrar en el mercado estadounidense. El camino de Ana de Armas se escribía en inglés, pero todavía rodaría en territorio español 'El callejón' y 'Por un puñado de besos', además de 'Anabel'. Sin embargo, su siguiente paso ya estaba decidido y terminó yéndose a vivir a Los Ángeles. Corría el año 2014.

Limitada por su escaso dominio del idioma, dedicó varios meses a perfeccionarlo antes de recibir un papel en 'Knock knock', película en la que coincidió con Keanu Reeves. El actor se entendió bien con la cubana, así que la llamó para formar parte de 'Exposed' en 2016. Aunque los papeles que no eran en español seguían siendo desafiantes para De Armas, que los tenía que aprender fonéticamente debido a su todavía poco desarrollado dominio del inglés, no cejó y ese mismo año también participó en 'War Dogs'. También actuó en la biográfica 'Manos de piedra'.

El momento en el que fue elegida para darle vida a Joi, la novia del personaje de Ryan Gosling en la película de 2017 'Blade Runner 2049', fue un claro paso adelante en su carrera. Pese a que se trataba de un papel menor, las críticas fueron favorables. Entre 2017 y 2018 también rodó 'Overdrive' y 'Corazón'.

Finalmente llegó al gran público gracias a su trabajo en 'Knives Out' ('Puñales por la espalda') en 2019. Gracias su papel, resultó nominada a mejor actriz de comedia o musical en los Globos de Oro y se llevó el Premio al mejor elenco de la National Board of Review junto con sus compañeros. De hecho, el reconocimiento que logró con la película la hizo resaltar incluso en papeles menores en obras de reducida importancia en las que trabajó a continuación, como 'The informer' y 'The night clerk', en 2020. Netflix la recogió entonces bajo su ala y con la plataforma participó, todavía en el mismo año, en 'Sergio' y 'La Red Avispa', siempre con papeles en los que interpretaba a personajes latinos.

De Armas volvió a trabajar con Daniel Craig, con el que había sido coprotagonista en 'Knives Out', en la película de James Bond de 2021 'Sin tiempo para morir'. Definitivamente instalada en la élite de la actuación en Hollywood, la cubana fue elegida en 2022 para ser protagonista en 'Deep water' junto a Ben Affleck, y en 'The Gray Man' con Ryan Gosling y Chris Evans.

Finalmente le llegó el papel de Marilyn Monroe en 'Blonde' (2022). Su trabajo en la película producida por Brad Pitt le valió la nominación a Mejor actriz de película dramática en los Globos de Oro y a Mejor actriz protagonista en la 95ª edición de los Premios Oscar.

Con el futuro a sus pies con apenas 31 años, a la cubana no le ha faltado trabajo en los últimos tiempos y protagonizará 'Ghosted' y 'Ballerina' en 2023. Es, de momento, la última parada de un viaje que ha atravesado tres países a lo largo de quince años y que todavía tiene mucho camino que recorrer.