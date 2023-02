La niña Sofía Otero ganó el premio a la mejor interpretación de la Berlinale por la película '20.000 especies de abejas', de Estíbaliz Urresola.

"Gracias al jurado por concederme este premio tan -uy, no me lo creo- tan especial para mí", dijo la joven actriz, que subió al escenario acompañada de la directora del filme. Dio las gracias asimismo al equipo técnico, a peluquería, maquillaje, dirección, producción, y a su familia.

"A mis padres, a mi padre, Fernando Otero, el mejor padre del mundo entero, a mi madre, que la quiero con locura, a mis hermanos", dijo, y agregó a abuelos, abuelas, tíos y tías, lo que arrancó las risas del público.

Cocó (Sofía Otero), de ocho años, la protagonista de '20.000 especies de abejas', no encaja en las expectativas del resto y no entiende por qué. Todos a su alrededor insisten en llamarle Aitor pero no se reconoce en ese nombre ni en la mirada de los demás.

Su madre Ane (Patricia López Arnaiz), sumida en una crisis profesional y sentimental, aprovechará las vacaciones para viajar con sus tres hijos a la casa materna, donde reside su madre Lita (Itziar Lazkano) y su tía Lourdes (Ane Gabarain), estrechamente ligada a la cría de abejas y la producción de miel.

El galardón fue entregado en la gala de los premios oficiales del jurado internacional, presidido por la actriz estadounidense Kristen Stewart.

Además, la película española 'Samsara', dirigida por Lois Patiño, es la ganadora del premio especial del Jurado de la sección Encounters, dedicada a las nuevas voces del cine.

El cineasta dio las gracias a todo el equipo que lo acompañó durante cinco años de proyecto y subrayó que 'Samsara' es un filme que celebra la diversidad cultural entre Laos y Zanzíbar y que invita al público a cerrar los ojos durante quince minutos para abrirlos con mayor profundidad.