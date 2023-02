Denis Ménochet (Enghien les Bains, Francia, 1976), logró el Goya al mejor actor protagonista por su papel en 'As bestas' de Rodrigo Sorogoyen, convirtiéndose así en el primer actor no hispano parlante que lo consigue.

El francés, que competía con Luis Tosar, nominado por 'En los márgenes'; con Nacho Sánchez por 'Mantícora' y con Javier Gutiérrez y Miguel Herrán, ambos por 'Modelo 77', señaló que 'As bestas' es "el homenaje a la fuerza del amor de las mujeres frente a la locura de los hombres". "Tengo que mudarme a España porque me están tratando con tanto cariño...", dijo el actor en un precario español, que no le impidió leer en su móvil unas cuantas notas de agradecimiento.

Durante el rodaje, dijo que se había sentido "parte de una familia" y fue "compañero de un montón de actores increíbles" a los que admira, citando al elenco de la película, para detenerse en el director, Rodrigo Sorogoyen, de quien dijo: "Llegué por un director y me voy con un amigo".

Ménochet es uno de los rostros más reconocidos del cine francés y también ha trabajado en producciones internacionales como 'Malditos bastardos' de Tarantino; 'Robin Hood' de Ridley Scott o 'La crónica francesa' de Wes Anderson. Es un cómplice habitual de François Ozon, con quien ha trabajado en películas como 'En la casa' (2012); 'Gracias a Dios' (2018) o 'Peter von Kant' (2022).

Siempre quiso ser actor y se ganó la vida como pudo mientras labraba su carrera en el cine, llegando a trabajar como chófer de McEnroe durante dos años.

En 'As bestas' interpreta a Antoine, un francés que se muda a una aldea gallega junto a su pareja para dedicarse a la agricultura ecológica, pero su sueño choca frontalmente con la hostilidad de los vecinos.