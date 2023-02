Diez películas que se estrenan este febrero en plataformas

El mes de febrero viene cargado de estrenos en plataformas de películas y de documentales que no pasarán por las salas y que se podrán ver únicamente en streamig. Entre ellos, el thriller español 'Infesto', que nos adentra en el folclore celta (Netflix), el Neo-noir 'Embaucadores', protagonizado por Julianne Moore (HBO Max), 'Somebody I Used To Know' (Prime Video), dirigido por Dave Franco y que gira en torno a la crisis de identidad de una mujer que ha dedicado sus esfuerzos al trabajo y ha abandonado su parcela personal. Además, se recuperan algunos trabajos que pasaron por el pasado festival de Sitges, como 'Jerk' o 'Efecto Nocebo' y dos de los documentales que están nominados a los Oscar: 'All That Breathes' y la ucraniana 'Una casa hecha de astillas'.

1. 'Infiesto' (3 de febrero. Netflix) Patxi Amezcúa ('Séptimo') escribe y dirige este thriller protagonizado por Iria del Río e Isak Férriz que encarnan a dos policías que investigan una serie de terribles crímenes de menores en un pueblo minero asturiano en los albores de la pandemia. Comenzarán a aparecer asociadas a las desapariciones indicios de que se podría tratar de una secta relacionada con cultos celtas que realizaban sacrificios ocultos para calmar la ira de una de sus deidades. Así, la tranquila localidad se verá abatida tanto por el covid como por la posibilidad de que un asesino en serie, al que llaman ‘el profeta’ desate el pánico entre las familias. 2. 'Una casa hecha de astillas' (3 de febrero. Filmin) Se trata de uno de los documentales que ha sido nominado en esta edición de los Oscar y cuenta la historia de cuatro menores ucranianos separados de sus padres por sentencias judiciales y acogidos temporalmente en un orfanato situado cerca de la frontera a causa de la pobreza, el alcoholismo o las adicciones de sus progenitores que los llevaron a descuidarlos o a abandonarlos. Junto a 'Klondike', un díptico imprescindible de la realidad ucraniana, entre la guerra y el dolor. 3. 'All That Breathes' (8 de febrero. HBO Max) Otro de los documentales más premiados de la temporada, también nominado a los Oscar, cuenta la historia de dos hermanos que dedican sus vidas al quijotesco esfuerzo de proteger a un milano negro, una majestuosa ave rapaz esencial para el ecosistema de Nueva Delhi y que ha estado desapareciendo del cielo a un ritmo alarmante. En medio de la toxicidad ambiental y el malestar social, los 'hermanos cometa' (dos hermanos musulmanes que comparten una perspectiva holística), pasan día y noche cuidando a las criaturas en su improvisado hospital aviar en el sótano. 4. 'Tu casa o la mía' (10 de febrero. Netflix) Reese Whiterspoon, en su faceta de productora (e intérprete) recupera a Asthon Kutcher en el género que mejores resultados le ha dado a lo largo de su carrera, el de la comedia romántica. Ellos son Debbie y Peter, dos amigos muy distintos entre sí. Ella quiere tener una rutina con su hijo en Los Angeles y él disfruta de una disipada vida en Nueva York. Cuando intercambian sus casas y sus vidas durante una semana descubrirán que quizás lo que creen que quieren no es realmente lo que necesitan. Mientras él cuida de su hija, ella lo pasará bien pero, ¿y si dejaron en el pasado pasar una oportunidad? 5. 'Somebody I Used to Know' (Amazon Prime Video) Depués de su debut en la dirección con 'Vigilados', Dave Franco, el hermano de James Franco, continúa explorando esta faceta detrás de la cámara de nuevo con su pareja, Alison Brie como guionista y protagonista. Ella es Ally, una adicta al trabajo que viaja a su ciudad natal y, durante su estancia, se reencontrará con su ex (Jay Ellis) y comenzará a cuestionar la persona en la que se ha convertido. Su viaje personal se volverá más confuso cuando conozca a una chica (Kiersey Clemons) que le recuerda a sí misma cuando era joven y que ahora está con su anterior pareja. Quizás dejó escapar algo por el camino y quizás dejó de ser fiel a sí misma. 6. 'Embaucadores' (Apple TV) Julianne Moore, Sebastian Stan, Justice Smith y John Lithgow protagonizan este thriller neo-noir ambientado entre los dormitorios, los bares y las salas de juntas más lujosas y poderosas de la ciudad de Nueva York en la que los personajes competirán por riqueza y el status en un peligroso juego de ambición, codicia, lujuria y celos. Una intriga con muchos ángulos, engaños y puntos de vista dirigida por Benjamin Caron en la que el dinero y las mentiras lo son todo. 7. 'Nana' (17 de febrero. Filmin) Desde Indonesia llega este intenso drama feminista en cuyas imágenes resuena el poderío visual de Wong Kar-Wai. Un relato sobre una mujer que, a la vez que lucha contra un trauma de la guerra, debe hacer frente a la estructura patriarcal que rige su vida. Nos encontramos a finales de la década de los sesenta y Nana está sumida en la pobreza tras haber perdido a su familia en la guerra de Java Occidental. Se vuelve a casar, pero sigue sin ser feliz. Su marido es rico, pero la relega a un papel inferior en su relación y le es infiel. Un día conocerá a una de sus amantes y se convertirá en su amiga y confidente y todo cambiará para ella. La película consiguió el Oso de Oro de Berlín a la mejor actriz de reparto. 8. 'Jerk' (24 de febrero. Filmin) La artista conceptual y coreógrafa Gisèle Vienne debuta en la dirección con la adaptación de una obra de teatro de Dennis Cooper en la que ella misma colaboró y que se basa en la historia de un asesino de los años sesenta que, con la ayuda de dos adolescentes, asesinó a una veintena de niños. Con solo un actor y unos títeres la autora compuso una obra de culto que ahora se adapta a la pantalla de manera impactante y muy experimental. 9. 'Hilma' (24 de febrero. Filmin) Hilma af Klint forma parte de la historia del arte como una de las primeras pintoras que se atrevió con el arte abstracto. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros permaneció silenciada y su obra, incomprendida. El director Lasse Hallström (responsable de títulos como '¿A quién ama Gilbert Grape?' o 'Las normas de la casa de la sidra' se embarca en la recuperación de esta figura en un biopic protagonizado por su hija, Tora Hallström, y su mujer, Lena Olin. 10. 'Efecto Nocebo' (27 de febrero. Movistar+) Otra de las sensaciones del pasado Festival de Sitges, la nueva obra del interesante director irlandés Lorcan Finnegan, responsable de la perturbadora pesadilla residencial 'Vivarium'. En esta ocasión, una diseñadora de moda sufre una enfermedad misteriosa que desconcierta a sus médicos y frustra a su esposo hasta que llega una cuidadora filipina que utilizará la curación popular tradicional para revelar una verdad horrible. Protagoniza la película Eva Green, Mark Strong y Chai Fonacier.