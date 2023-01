¡Todos al cine!: el imparable aluvión de películas que veremos en 2023

El cine, más pequeño o colosal, va resituándose poco a poco tras los efectos de la pandemia. Tras un año excelente en estrenos, pero aún no bueno del todo en cuanto a cifras, 2023 promete experiencias de vértigo tanto en el terreno del ‘blockbuster’ como en el del cine más intimista y autoral, el género de terror –¡ni más ni menos que la experiencia de ver a Nicolas Cage encarnando al conde Drácula!– o las renovadas energías con las que encara la cinematografía española un año que debería ser de consolidación. Lo que sigue es una selección de títulos de apariencia muy sabrosa, a los que podríamos añadir otros: de la versión en imagen real de ‘La sirenita’ al ‘Napoleón’ facturado por Ridley Scott y Joaquin Phoenix, pasando por el ‘biopic’ de Leonard Bernstein dirigido por Bradley Cooper.

El imperio del 'blockbuster'

🎞️ Hasta el 14 de julio deberemos de esperar para el estreno del ‘blockbuster’ más ansiado, la séptima entrega de la saga comandada por Tom Cruise, ‘Misión imposible’. Ya se ha difundido un pequeño documental sobre el rodaje de una de sus secuencias más espectaculares. El filme, ‘Misión imposible: Sentencia mortal’, se divide en dos partes. La segunda no llegará hasta junio de 2024.

Trece años después de ‘Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal’ tenemos lista la quinta aventura de Indy, ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’ (30 de junio). Harrison Ford vuelve al personaje a sus 80 años, escoltado por Mads Mikkelsen, Phoebe Waller-Bridge y Antonio Banderas. Spielberg & Lucas producen, y la dirección ha recaído en James Mangold (‘Logan’).

Keanu Reeves ha encontrado en John Wick a su personaje ideal. Esta curiosa saga de acción, entre abstracta y salvaje, alcanza su cuarta entrega, prevista para marzo. Otro pelotazo seguro será el de Christopher Nolan con ‘Oppenheimer’ (21 de julio), sobre el físico que desarrolló la bomba atómica. También generará colas frente a las salas a partir del 3 de noviembre ‘Dune 2’, con el viaje espiritual de Paul Atreides. Timothée Chalamet, su protagonista, repite en ‘Wonka’ (15 de diciembre), una especie de precuela de ‘Charlie y la fábrica de chocolate’.

En cuanto al ‘blockbuster’ de terror, destacan tres películas. En vísperas de Halloween se estrenará ‘El exorcista’ según la mirada de David Gordon Green. ‘Renfield’ (14 de abril) se centra en el sirviente de Drácula y cuenta con Nicolas Cage para encarnar al vampiro. Y no puede faltar M. Night Shyamalan, que el 3 de febrero estrena ‘Llaman a la puerta’, un cuento perverso con un secuestro a las puertas del apocalipsis.

Universo Marvel: fase 5

🎞️ El año 2023 inicia la nueva etapa Marvel, la Fase 5. Abrirá el fuego el 17 de febrero ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumanía’, las nuevas andanzas cuánticas de dos de los personajes curtidos en los primeros Vengadores, con Paul Ruud y Evangeline Lilly. Le seguirá ‘Guardianes de la galaxia Vol. 3’ (5 de mayo), con James Gunn a la mesa de mandos. ‘The Marvels’ (28 de julio) es la continuación de ‘Capitana Marvel’ y supone el debut en el universo Marvel de la realizadora afroamericana NiaDaCosta (‘Candyman’).

Esta Fase 5 se completa con las series televisivas ‘Echo’, ‘spin off’ de ‘Ojo de halcón’ protagonizado por la superheroína Maya López; ‘Secret invassion’, con Nick Fury, y la segunda temporada de ‘Loki’. El plan de esta nueva fase resulta, sobre el papel, menos ambicioso en títulos, y hasta mediados de 2024 no se espera ‘Capitán América: New world order’, y de ahí al inicio de la Fase 6 en 2025 con ‘Vengadores: la dinastía Kang’. El 2 de junio se estrenará la nueva animación del hombre araña, ‘Spider-man: cruzando el multiverso’.

Cine español, nuevo año fecundo

🎞️ El director de ‘El espíritu de la colmena’, Víctor Erice, regresa con ‘Cerrar los ojos’, una cabriola de cine dentro de cine con José Coronado, María León y Ana Torrent. Manuel Martín Cuenca (‘Caníbal’, ‘La hija’) presentará en ‘El amor de Andrea’ la historia de una adolescente y sus dos hermanos pequeños que quieren recuperar el amor de su padre ausente. Fernando Trueba y Mariscal vuelven a colaborar en ‘They shot the piano player’, otro filme de animación, esta vez con la cultura musical brasileña de fondo. Elena Martín (‘Julia ist’) dirige y protagoniza ‘Creatura’, una reflexión sobre la pareja y el bloqueo amoroso. Y otra Elena, Trapé (‘Blog’), cuenta en ‘Els encantats’ una historia de separación y superación, con Laia Costa y Aina Clotet.

Daniel Calparsoro recupera músculo en ‘Todos los hombres de Dios’, un ‘thriller’ con terrorismo de fondo interpretado por Luis Tosar e Inma Cuesta. El cine de terror español confía mucho en ‘La niña de la comunión’, de Víctor García, con niña fantasma vestida de primera comunión. Está anunciada para febrero, mismo mes en el que llegará ‘Irati’, sobre cristianos y paganos en los tiempos de Carlomagno.

Cine de autor con clase

🎞️ Aunque de producción costosa y con repartos estelares, los próximos filmes de Damien Chazelle, Greta Gerwig y Todd Field corresponden a la idea del cine de autor estadounidense actual. El primero estrena el 20 de enero ‘Babylon’, una tragicomedia sobre los excesos en el Hollywood mudo interpretada por Margot Robbie y Brad Pitt. Robbie es también la protagonista de ‘Barbie’, meditación irónica de Greta Gerwig sobre la muñeca Barbie. Llega a las salas el 21 de julio y cuenta con Ryan Gosling como Ken.

Field, director de solo tres largometrajes en dos décadas (‘En la habitación’, ‘Juegos secretos’ y ‘TÁR’), relata en este último (27 de enero) una historia de abusos de poder que salpica a una prestigiosa directora y compositora musical, personaje con el que Cate Blanchett ganó el premio de interpretación en Venecia. El mismo día se estrenan ‘Infinity pool’ de Brandon Cronenberg, hijo de David, y ‘The whale’ de Darren Aronofsky, con Brendan Fraser pesando 250 kilos. En su vertiente más intimista, Spielberg evoca su cinéfila infancia en ‘Los Fabelmans’ (10 de febrero). Sin fecha cerrada se anuncia ‘Megalopolis’, el regreso de Francis Ford Coppola.

Pujanza asiática

🎞️ Las cinematografías asiáticas siguen en estado de gracia. ‘Monster’, el último trabajo del japonés Hirokazu Koreeda, puede ser uno de los secretos mejor guardados de este año, ya que el director de ‘Broker’ lo ha rodado de manera casi clandestina y no se sabe nada de su trama ni reparto. Pasará por Cannes, seguro, y llegará después de verano. El que si estrena pronto (20 de enero) es Park Chan-wook: ‘Decision to leave’ es una estilizada intriga romántica y criminal.

El incansable surcoreano Hong Sangsoo aún tiene una película pendiente de distribución, ‘Walk up’, en la que el director de la recién estrenada ‘La novelista y su película’ cuenta la visita de un cineasta y su hija al edificio en el que vive una diseñadora de moda. De quien no habrá película este año es del multipremiado autor de ‘Parásitos’, Bong Joon-ho, ya que su próxima cinta, ‘Mickey 17’, una historia de robots rodada en Estados Unidos con Robert Pattinson, Toni Collette y Mark Ruffalo, no estará lista hasta el primer trimestre de 2024. Y en verano llegará la despedida de Hayao Miyazaki: la intimista y espiritual ‘How do you live?’ será el último filme como director de esta leyenda del anime.