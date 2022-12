Diez películas y series sobre viajes espaciales para ver en 'streaming'

Hace medio siglo despegó la última misión tripulada a la Luna y el último vuelo del programa Apolo. Destacamos a continuación 10 piezas que han planteado la misión al espacio desde el rigor científico o la comedia, a las que podríamos añadir curiosidades como el falso documental ‘Apollo 18’ (2011), el documental de verdad ‘Apolo 11’ (2019) o interesantes ficciones como ‘Próxima’ (2019), con Eva Green en el papel de la única astronauta que se entrena en la Agencia Espacial europea.

1. '2001, una odisea del espacio' (Stanley Kubrick, 1968)

El primer filme de la ciencia ficción adulta tiene diversas partes, y en tres de ellas el viaje por el espacio resulta fundamental. Una atañe al transbordador espacial –14 años antes de que se realizara en EEUU el primer vuelo con este tipo de nave– que lleva al profesor Floyd de la Tierra a la Luna al ritmo de un vals de Strauss. Llega después la misión a Júpiter en la que los dos astronautas del Discovery luchan con la computadora Hal 9000. Y, finalmente, el fragmento psicodélico con la odisea de Bowman viajando en una nave esférica hacia más allá del infinito. Disponible en Apple TV+ y Rakuten TV.

2. 'Elegidos para la gloria' (Philip Kaufman, 1983)

Ser astronauta, y viajar al espacio, o ser piloto, y solo hacer pruebas. He ahí el dilema que trata la novela de Tom Wolfe adaptada por Philip Kaufman, de la que también se ha realizado recientemente una serie (en Disney+). Es la historia del piloto de pruebas Chuck Yeager (Sam Shepard), capaz de romper la barrera del sonido, y de los siete astronautas elegidos en 1961 para el proyecto 'Mercury', el primer programa espacial tripulado estadounidense y el momento absolutamente crucial en la carrera espacial entre las dos potencias entonces hegemónicas. El título original es mucho mejor: ‘The right stuff’. ‘Lo que hay que tener’. Disponible en Movistar +.

3. 'Apolo 13' (Ron Howard, 1995)

Una década después de mostrar el amor entre un humano y una sirena en ‘Un, dos, tres, splash’, Ron Howard y Tom Hanks recrearon la misión del Apolo 13 hacia la Luna, la explosión y el cambio de rumbo de la nave con la pérdida progresiva de oxigeno. El viaje espacial como drama y suspense. Estaba condenada a no tener éxito, ya que no deja de ser la historia de un fracaso, algo que no gusta al público estadounidense. Disponible en Netflix, Filmin y Movistar +.

4. 'De la Tierra a la Luna' (Ron Howard, Tom Hanks, Brian Grazer, 1998)

El mismo Tom Hanks produjo (también con Ron Howard), escribió, dirigió (un episodio) y fue el narrador de esta miniserie, ganadora de varios Emmy y Globos de Oro, que dramatiza de manera bastante original, recurriendo a la ficción y al falso documental, el drama y la comedia, los diversos programas espaciales y misiones Apolo 1, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16 y 17. Cuenta los preparativos y las gestas igual que las crisis, los contextos políticos o la fabricación de un módulo lunar. Con el mismo título existe una novela de aventuras espaciales de Jules Verne llevada al cine en 1958. Disponible en HBO.

5. 'Space Cowboys' (Clint Eastwood, 2000)

Una película crepuscular que habla del derecho a una segunda oportunidad. Es la que tienen los cuatro 'cowboys' espaciales encarnados por Clint Eastwood (director del filme), Tommy Lee Jones, Donald Sutherland y James Garner, veteranos pilotos del ejército del aire estadounidense que ansiaron viajar al espacio y que, 40 años después, lo hacen: son reclutados para reparar un satélite de comunicaciones ruso a la deriva, ya que uno de ellos diseñó el satélite y sabe cómo repararlo. Incluye un plano de la Luna mientras Sinatra canta ‘Fly me to the moon’. Disponible en Apple TV+, Rakuten TV y Google Play.

6. 'Marte’ (Ben Young Mason, Justin Wilkes, 2016-2018)

Aunque parezca antitético, puede realizarse una producción que sea documental y ciencia ficción. Es la propuesta de la serie de National Geographic sobre un viaje imaginario a Marte en 2033 con el fin de colonizarlo; una de las temáticas habituales del cine y la literatura de ciencia ficción, la búsqueda de un planeta habitable al que recurrir cuando la Tierra se consuma. Su particularidad es que la recreación de ese viaje imposible se combina con entrevistas de apariencia real a los implicados, además de la realización de un episodio en forma de 'precuela' que relata la vida de una de las astronautas de la misión. La banda sonora es de Nick Cave & Warren Ellis. Disponible en Disney +.

7. 'Salyut 7: héroes en el espacio' (Klim Shipenko, 2017)

El cine ruso también ha dado su visión metódica y quirúrgica de la carrera espacial en plena Guerra Fría. En este filme se reconstruye la odisea de dos astronautas soviéticos que, en 1985, recuperaron la última de las estaciones espaciales conocidas con el nombre de 'Salyut' después de que dejara de comunicar con la Tierra en uno de los periodos en las que no estuvo habitada por cosmonautas soviéticos. La película muestra con todo lujo de detalles el difícil acoplamiento manual de la nave de rescate –la Soyuz T-13– y su voluntad de realismo espacial es considerable, ya que parte del metraje fue filmado a gravedad cero. Disponible en Filmin y Prime Video.

8. 'First man (El primer hombre)' (Damian Chazelle, 2018)

El impasible Ryan Gosling da vida en el filme de Damien Chazelle a Neil Armstrong. No es solo el estudio de su trayectoria como astronauta hasta convertirse en el comandante del 'Apolo 11' y ser el primer hombre en pisar la Luna, el 20 de julio de 1969. La película explora igualmente, en primera persona y con un estilo muy austero, la dificultad de congeniar su profesión con la vida familiar y el agrio derrumbe de las relaciones con su esposa Janet, interpretada por Claire Foy. Disponible en Apple TV+, Rakuten TV y Google Play.

9. 'Para toda la humanidad' (Ronald D. Moore, Matt Wolpert, Ben Nedivi, 2019-actualidad)

La pugna por el espacio es planteada en esta serie como una ucronía. En el mundo actual, el programa espacial de la NASA sigue siendo fundamental, como lo fue décadas atrás. Pero hay un cambio importante: Neil Armstrong no fue el primer ser humano que puso el pie en la Luna, sino que eso fue mérito de un astronauta soviético, Alexei Leonov, personaje real que tuvo otro mérito, el de ser el primer cosmonauta en realizar un paseo espacial fuera de su nave, en 1965. La serie es una historia alternativa, variante genérica más que apropiada en la ciencia ficción, que desvela la necesidad de la carrera espacial desde diversos puntos de vista., entre ellos la integración de astronautas femeninas en las misiones norteamericanas. Disponible en Apple TV+.

10. ‘Space Force’ (Greg Daniels, Steve Carell, 2020)

Greg Daniels, responsable de la versión estadounidense de la serie británica ‘The office’, se alió de nuevo con Steve Carell, actor principal y guionista, en una serie absurda en la que Carell es el general responsable de crear la Fuerza Espacial del Ejército a instancias del belicoso presidente de su país. La idea es llegar con botas y fusiles a la Luna en 2024.

Se estrenó en mayo del 2020, en plena pandemia y con Donald Trump aún en la Casa Blanca. Disponible en Netflix.