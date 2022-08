La actriz Ariana DeBose, quien consiguió el Oscar a la mejor interpretación de reparto en la última edición de los premios, protagonizará el thriller psicológico 'House of Spoils', producido por Amazon Prime Video y Blumhouse Television, informó este jueves la plataforma a través de redes sociales.

En esta cinta, que empezará a rodarse en otoño, la actriz hispana de 'West side story' interpretará a una ambiciosa cocinera novel que abre su primer restaurante con gran ilusión hasta que el espíritu del anterior propietario del local empieza a jugarle malas pasadas. Aún no han trascendido más detalles acerca de la trama, el resto de integrantes del reparto ni la fecha de estreno del tráiler o la película.

Lo que se conoce hasta el momento es que Bridget Savage Cole y Danielle Krudy, quienes ya trabajaron juntas en 'Blow the Man Down', son las encargadas de la dirección y el guion de este filme, basado en una idea original de ellas mismas. Entre los productores de la película figuran Jason Blum ('Paranormal Activity') y Lucas Joaquin ('Mayday'), mientras que la producción ejecutiva recaerá en Chris McCumber y Jeremy Gold.

Este nuevo papel para DeBose se suma a la larga lista de proyectos en los que se ha embarcado tras su participación estelar en la adaptación a la gran pantalla del musical 'West Side Story'. Y es que el éxito de DeBose en los Oscar 2022 no ha pasado inadvertido para nadie, después de convertirse en la primera afrolatina abiertamente queer en ganar un premio de la Academia de Hollywood por su actuación.

Desde que encarnara a Anita en la producción dirigida por Steven Spielberg, la actriz ha sido galardonada también con otros de los premios internacionales más relevantes de la industria del cine, como los BAFTA, los Critics Choice y los SAG Awards, entregados por el Sindicato de Actores de Estados Unidos.

El próximo 13 de enero, DeBose estrenará la película de aventuras 'Kraven the Hunter' (Sony Pictures) y posteriormente hará lo propio con el filme de acción 'Argylle' (Apple) o la cinta de ciencia ficción 'I.S.S.', entre otras. Asimismo, recientemente ha participado en la adaptación del musical 'The Prom' para Netflix y ha actuado en Broadway como parte del elenco de las obras 'Hamilton' y 'Summer: The Donna Summer Musical'.